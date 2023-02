Samsung The Frame z wymienną ramką w zestawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

The Frame to telewizor, który zrewolucjonizował rolę największego domowego ekranu we wnętrzu. Jego Design Obrazu sprawia, że często do końca nie wiemy, czy mamy do czynienia z telewizorem czy obrazem. Eleganckie i nowoczesne wzornictwo czy dostępny w zestawie Dopasowany Uchwyt sprawiają, że ekran prezentuje się jak prawdziwe dzieło sztuki. Ponadto telewizor w zeszłym roku zyskał nową Matową Powłokę Ekranu, dzięki której widzowie mogą cieszyć się zachwycającym obrazem praktycznie pozbawionym odbijającego się światła. Innymi słowy, ani światło sztuczne, ani naturalne nie wpływa na odbiór oglądanego serialu czy wyświetlanych dzieł sztuki. Pozwoli to cieszyć się ulubionymi obrazami czy grafikami także w jasnym, dobrze doświetlonym pomieszczeniu.







Cechą charakterystyczną telewizora The Frame jest także Tryb Sztuka, dzięki któremu domowy salon może zamienić się w galerię z ulubionymi obrazami. Z kolei dedykowany sklep ze sztuką Art Store daje możliwość skorzystania z ponad 2000 dzieł pochodzących z 50 najbardziej renomowanych muzeów i galerii na świecie, takich jak Luwr w Paryżu, Prado w Madrycie, galeria Tate Modern w Londynie czy Albertina w Wiedniu.



Swoistą „kropkę nad i” mogą stanowić wymienne ramki, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować telewizor do wnętrza czy też do innych obrazów na ścianie. Ramki są magnetyczne, dzięki czemu ich wymiana jest szybka i łatwa. Wygląd The Frame można spersonalizować wybierając jeden z 5 kolorów – Biel, Ceglany, Jasne Drewno, Ciemne Drewno lub Beżowy oraz dwóch stylów: Nowoczesny lub Klasyczny. Dzięki wielu opcjom można w prosty sposób zmienić obramowanie telewizora, wybierając odważny kontrast lub subtelne dopełnienie wnętrza.



Nie należy zapominać, że The Frame to przede wszystkim telewizor, który zadba o domową rozrywkę. Jakość obrazu, odwzorowanie szczegółów i kolorów to zasługa technologii Quantum Dot ze 100% Natężeniem Kolorów. Dostęp do serialowo-filmowej biblioteki ułatwi Smart Hub, czyli jeszcze bardziej intuicyjne centrum zarządzania telewizorem. Z poziomu wygodnego menu wszystkie nasze ulubione aplikacje VOD mamy na wyciągnięcie ręki.



The Frame z wybraną ramką w prezencie

Do 26 czerwca b.r. kupując telewizor The Frame w rozmiarze od 32 do 85 cali, można za 1 zł otrzymać ramkę. Szczegóły dotyczące promocji i regulaminy promocji dostępne są na stronach Organizatorów promocji, partnerów handlowych Samsung: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt i NeoNet.























Źródło: Info Prasowe / Samsung