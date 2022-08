Samsung prezentuje monitor gamingowy Odyssey Ark

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zaprezentowała monitor Odyssey Ark, pierwszy na świecie monitor do gier o przekątnej ekranu 55 cali z zakrzywieniem 1000R. Najnowszy model wyróżnia się z rodziny monitorów Odyssey silniejszym wygięciem – format „1000R” oznacza zakrzywienie na planie okręgu o promieniu 1 metra, dzięki czemu odległość obrazu od oczu użytkownika jest taka sama na całej szerokości ekranu. Obraz na ekranie jest odświeżany z częstotliwością 165 Hz, a czas reakcji (GtG) wynosi 1 ms. Monitor może pracować w trybie wyświetlania w orientacji pionowej, w trybie „kokpitu”, który oferuje perspektywę “kabiny pilota”, dzięki której można patrzeć nie tylko w linii poziomej, lecz również w dół i w górę. Jego uzupełnieniem jest specjalny płaski kontroler obrotowy Ark Dial. Ta konfiguracja sprzętowa oferuje możliwość pełnego zanurzenia się w świecie gry.







Kinowe doświadczenie dla totalnej immersji

Duży, 55-calowy, ekran monitora otacza użytkownika odcinkiem okręgu o promieniu 1 metra i wypełnia pole widzenia peryferyjnego. Efekt ten można uzyskać nie tylko w poziomie, ale również w pionie – ustawiając ekran w orientacji pionowej, czyli w trybie kokpitu. Regulowany stojak monitora (HAS) pozwala też dostosować wysokość monitora, zmieniać jego nachylenie i obracać w poziomie. Użytkownik otrzymuje pełny zakres regulacji monitora, aby w komfortowy sposób oddać się rozgrywce.



Jeśli chodzi o aspekty techniczne matrycy, zastosowano autorskie rozwiązanie firmy Samsung – Quantum Matrix, czyli 12-bitowy system sterowania jasnością diod Quantum Mini LED, który znacznie poszerzył zakres jasności świecenia pikseli. Diody są mikroskopijne, dzięki czemu mogą być bardzo gęsto rozmieszczone, co pozwala na precyzyjną kontrolę nad obrazem. Pracą matrycy steruje nowy 14-bitowy procesor graficzny. Połączenia tych cech sprawia, że monitor oferuje 16 384 poziomów jasności, zapewniając ultra-realistyczny obraz.



Statyczny współczynnik kontrastu milion do jednego wydobywa z obrazu nawet najbardziej subtelne szczegóły. Ponadto, monitor ma jeszcze jeden procesor – Neural Quantum Processor Ultra – analizujący w czasie rzeczywistym klatki obrazu i skalujący ich rozdzielczość do formatu 4K. Jest wyposażony w algorytmy sztucznej inteligencji, które wykorzystują 20 samouczących się sieci neuronowych odpowiedzialnych za poszczególne aspekty wizualizacji.



Całość dopełnia matowa matryca (Matte Display) i system nagłośnienia Sound Dome Technology. Matowy wyświetlacz eliminuje odbicia światła i zapewnia doskonałą widoczność treści także w słoneczny dzień. Z monitora Odyssey Ark wydobywa się realistyczny i bogaty dźwięk przestrzenny (Dolby Atmos), sterowany dynamicznie sztuczną inteligencją (AI Sound Booster). Źródłami dźwięku są cztery głośniki narożne i dwa centralne niskotonowe (układ „2.2.2”, czyli po 2 głośniki po stronach lewej i prawej oraz w środku) o mocy 60 W. Rozwiązanie to wyróżnia się na rynku tym, że zakres tonów niskich rozpoczyna się od częstotliwości 45 Hz.



Najlepsze osiągi w grach

Oprócz krótkiego czasu reakcji (1 ms), monitor wyróżnia się funkcją AMD FreeSync Premium Pro, czyli dynamiczną synchronizacją częstotliwości odświeżania wyświetlanego obrazu. Technologia ta zapewnia nie tylko lepszą jakość obrazu, ale również pozwala skrócić czas reakcji gracza i zyskać przewagę nad rywalami w rozgrywce. Ponadto Odyssey Ark może łączyć się przez Internet z Centrum Gier (Gaming Hub) firmy Samsung. To wszechstronna platforma do zapoznawania się z grami oraz do grania online. Centrum współpracuje z renomowanymi markami z branży rozrywkowej, takimi jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik i Amazon Luna. Samsung Gaming Hub pozwala na natychmiastowy dostęp do najpopularniejszych serwisów streamingowych, jak i do uznanych gier na komputer i konsole. Bez pobierania plików i wymagań dotyczących przestrzeni dyskowej, użytkownicy mogą bez ograniczeń odkrywać każdy zakątek świata gier.



Pełna kontrola nad środowiskiem gry. Elastyczny interfejs i maksymalna personalizacja

Gracze coraz częściej oczekują spersonalizowanych i dostosowanych do swoich wymagań doświadczeń z gry. Odpowiedzią na ich potrzeby są innowacyjne funkcje zawarte w monitorze Odyssey Ark – na przykład możliwość dostosowania rozmiaru okna gry na ekranie, a nawet proporcji ekranu w celu uzyskania optymalnej konfiguracji gry. Ważnym elementem interfejsu jest zasilany energią słoneczną kontroler Odyssey Ark, którym można szybko i prosto zmieniać ustawienia wizualizacji – parametry okna, zwielokrotnienie okien, pasek statusu gry i szybkie ustawienia. Oprócz wspomnianego ogniwa fotowoltaicznego, źródłem zasilania kontrolera jest złącze USB typu C, dzięki czemu baterie nie są potrzebne.



Funkcja Flex Move Screen pozwala dostosować rozmiar wyświetlanego okna w zakresie od 27 do 55 cali, zmienić jego położenie, a nawet wybrać proporcje ekranu (16:9, 21:9 lub 32:9). Funkcja jest dostępna zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej (tryb kokpitu). Funkcja Multi View czerpie z ogromnej przestrzeni ekranu, umożliwiając wyświetlanie do czterech okien w trybie poziomym lub maksymalnie trzech w trybie kokpitu. Dzięki temu Odyssey Ark może z powodzeniem zastąpić kilka tradycyjnych monitorów, oszczędzając przy tym miejsce na stanowisku gracza.



Pasek statusu gry (Game Bar), to obszerne narzędzie pozwalające graczom łatwo zobaczyć najważniejsze parametry i skontrolować ustawienia, bez konieczności opuszczania rozgrywki. Na pasku widać parametry takie jak liczba klatek na sekundę (FPS), szerokość zakresu dynamicznego i adaptacja prędkości odświeżania, format obrazu, czas reakcji, tryb wyświetlania dedykowany do gry. To pełnia kontroli i klucz do zwycięstwa.



Monitor Samsung Odyssey Ark pojawi się w przedsprzedaży 29 sierpnia 2022 r. Ceny nie podano.































Źródło: Info Prasowe / Samsung