Samsung prezentuje serię Galaxy Tab S11

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił premierę tabletów Galaxy Tab S11 Ultra i Galaxy Tab S11, wprowadzając najbardziej zaawansowane i inteligentne rozwiązania w historii tabletów Galaxy. Model Galaxy Tab S11 Ultra, zasilany najnowszymi technologiami Galaxy AI, wzbogacony o One UI 8 i funkcje multimodalne, to najsmuklejszy tablet Galaxy do tej pory. Urządzenia zaprojektowano tak, by zapewniały maksymalną produktywność w podróży, łącząc wysoką wydajność z doświadczeniem dostosowanym do dużych ekranów. Galaxy Tab S11 Ultra został stworzony, by łączyć produktywność i kreatywność w mobilnym wydaniu. Udoskonalona aplikacja Samsung DeX umożliwia wygodne zarządzanie wieloma procesami jednocześnie, oferując funkcje, które usprawniają organizację pracy i zwiększają efektywność działań.







Przeprojektowany rysik S Pen zapewnia wysoką precyzję i komfort, pozwalając na swobodne notowanie, edytowanie dokumentów czy tworzenie projektów graficznych. Dzięki połączeniu lekkiej konstrukcji z zaawansowanymi technologiami tablety Galaxy Tab S11 Ultra wyznaczają nowy standard w obszarze mobilnej pracy i twórczości.



Seria Galaxy Tab S11 została zaprojektowana, by sprostać codziennym wymaganiom – od efektywnej pracy po kreatywną rozrywkę:

- Nowy poziom interakcji: zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji w połączeniu z One UI 8 sprawiają, że obsługa tabletu jest bardziej naturalna niż kiedykolwiek, a przeprojektowany S Pen zapewnia wyjątkową precyzję i wygodę, wspierając kreatywne zastosowania oraz wydajność użytkowników.

- Pełna swoboda pracy: Samsung DeX z trybem Extended Mode zamienia Galaxy Tab S11 Ultra i zewnętrzny monitor w podwójny ekran, a cztery spersonalizowane przestrzenie robocze pozwalają płynnie przełączać się między zadaniami.

- Moc zamknięta w smukłej formie: dzięki procesorowi wykonanemu w technologii 3 nm oraz najcieńszej konstrukcji tabletu w historii Galaxy Tab S11 Ultra oferuje wydajność klasy premium w urządzeniu, które bez trudu towarzyszy w podróży.



Inteligentne rozwiązania w codziennej pracy

One UI 8 przenosi Galaxy Tab S11 na nowy poziom dzięki multimodalnej sztucznej inteligencji. Urządzenie rozpoznaje tekst, mowę i obraz, a następnie reaguje w czasie rzeczywistym, podpowiadając trafne rozwiązania. Praca, tworzenie i koncentracja stają się dzięki temu szybsze, płynniejsze i bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek wcześniej.

- Gemini Live: umożliwia udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym i wprowadzanie danych wizualnych, co pozwala na naturalną rozmowę z Gemini o wyświetlanych treściach. Niezależnie od tego, czy jest to materiał na ekranie, czy obiekt uchwycony aparatem, Gemini Live odpowiada na pytania i reaguje na polecenia w kontekście tego, co „widzi”. Student może na przykład udostępnić notatki z zajęć, poprosić o interpretację wykresu czy otrzymać podsumowanie najważniejszych wniosków z materiału.

- Proste polecenia głosowe: przytrzymanie bocznego przycisku aktywuje Gemini, umożliwiając wydawanie poleceń obejmujących różne aplikacje jedną komendą. Gdy brakuje czasu na przeczytanie długiego artykułu, wystarczy przesłać link do Gemini i powiedzieć: „Streść ten artykuł i zapisz w Samsung Notes”. Złożone działania stają się prostsze, a praca pozostaje płynna i nieprzerwana.



Seria Galaxy Tab S11 daje więcej możliwości – od usprawnionej pracy po twórcze działania, dzięki pełnemu pakietowi funkcji Galaxy AI zaprojektowanych dla dużego ekranu.

- Drawing Assist: zamienia odręczne szkice w dopracowane wizualizacje, a także umożliwia przeciąganie i upuszczanie obrazów utworzonych w Samsung Internet lub własnych ilustracji bezpośrednio do Samsung Notes jako punktu wyjścia do dalszej pracy. Idealne narzędzie do burzy mózgów, planowania wizualnego i rozwijania kreatywnych pomysłów.

- Whiting Assist: automatycznie dostosowuje ton i styl wypowiedzi, zapewniając spójność i precyzję tekstów przed ich wykorzystaniem w korespondencji, dokumentach lub innych aplikacjach.

- Galaxy AI w trybie pływającego okna: umożliwia streszczanie treści i szybki dostęp do informacji bez przerywania bieżącej pracy, wspierając efektywność w trybie wielozadaniowym.

- Circle to Search z Google: jeszcze sprawniej pozwala ustalić kontekst i uzyskać dokładniejsze informacje o dowolnym obiekcie widocznym na ekranie urządzenia. Podczas przewijania treści możliwe jest także ich tłumaczenie w czasie rzeczywistym – od artykułów prasowych po posty w mediach społecznościowych. Tłumaczenia są nakładane bezpośrednio na oryginalny tekst w preferowanym przez użytkownika języku.

- Nowy S Pen: zaprojektowany zarówno do zadań wymagających precyzji, jak i twórczej ekspresji. Stożkowa końcówka obsługuje większe kąty nachylenia dla lepszej kontroli, a sześciokątny kształt zapewnia wygodniejszy i stabilniejszy chwyt. Funkcja Quick Tools umożliwia szybką zmianę ustawień podczas rysowania czy edycji, a Sticky Notes pozwalają błyskawicznie notować pomysły w Samsung Notes – bez przełączania aplikacji.



Efektywność na najwyższym poziomie

Oprócz zaawansowanych funkcji Galaxy AI udoskonalona wersja aplikacji Samsung DeX w serii Galaxy Tab S11 wprowadza zupełnie nowy poziom wielozadaniowości – od pracy z wieloma aplikacjami, przez notowanie w trakcie spotkań, po planowanie i prezentację projektów. Wspiera każdy etap procesu – od pierwszych szkiców po finalne efekty, niezależnie od branży czy miejsca pracy.



Ulepszony Samsung DeX zwiększa elastyczność dzięki funkcji Extended Mode, która zmienia zewnętrzny monitor w drugi ekran współpracujący z Galaxy Tab S11. Umożliwia przeciąganie i opuszczanie plików pomiędzy ekranami, przeglądanie dokumentów w trakcie prezentacji czy korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Nowością jest także możliwość tworzenia do czterech spersonalizowanych przestrzeni roboczych dostosowanych do różnych zadań – od pracy biurowej, przez projekty kreatywne, po planowanie podróży.



Samsung DeX w nowej odsłonie zapewnia swobodę pracy w każdej sytuacji – od prezentacji w sali konferencyjnej po szybkie poprawki w poczekalni na lotnisku przed urlopem. W połączeniu z Book Cover Keyboard Slim seria Galaxy Tab S11 staje się mobilnym centrum pracy, a przycisk Galaxy AI Key daje natychmiastowy dostęp do wsparcia AI.



Stworzona z myślą o wydajności, dopracowana z myślą o mobilności

Seria Galaxy Tab S11 wyznacza nowy poziom możliwości – to najbardziej zaawansowane tablety w historii marki, stworzone, by łączyć maksymalną wydajność z mobilną swobodą. Po raz pierwszy w urządzeniach Galaxy zastosowano procesor w technologii 3 nm, który zapewnia błyskawiczne przetwarzanie, płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie i natychmiastową reakcję funkcji AI. Wzrost mocy o 33% w NPU, 24% w CPU i 27% w GPU, w połączeniu z pojemną baterią i inteligentnym zarządzaniem temperaturą, gwarantuje niezawodne działanie – od intensywnej pracy po kreatywne projekty i codzienne obowiązki.



Każdy detal konstrukcji podkreśla innowacyjny charakter urządzeń Galaxy. Obudowa Galaxy Tab S11 Ultra o grubości zaledwie 5.1 mm i ramki zwężone do 5.2 mm czynią tablet wyjątkowo smukłym, nie rezygnując z funkcjonalności. Wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X o jasności do 1600 nitów zapewniają wyrazisty, pełen szczegółów obraz w każdych warunkach, umożliwiając skupienie na tym, co naprawdę ważne – niezależnie od miejsca.



Technologie stworzone do działania

Seria Galaxy Tab S11 otwiera przed użytkownikami szeroki ekosystem narzędzi, które wspierają zarówno codzienną pracę, jak i twórcze projekty. Tablety są kompatybilne z wiodącymi aplikacjami innych firm, takimi jak Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion czy Notion – od szkicowania i notowania, po edycję wideo czy planowanie złożonych projektów. Posiadacze urządzeń Galaxy otrzymują przy tym ekskluzywne benefity: roczny dostęp do pełnej wersji Goodnotes, sześciomiesięczny okres próbny Clip Studio Paint z 20% zniżką na subskrypcję, 66% zniżki na LumaFusion wraz z miesięcznym Creator Pass oraz miesięczny okres próbny planu Plus w Notion z dostępem do Notion AI, umożliwiający jeszcze sprawniejsze planowanie i organizację.



Za Galaxy Tab S11 stoi ekosystem aplikacji, który zamienia pomysły w realne efekty. Noteshelf 3 pozwala tworzyć spersonalizowane notatki i organizować inspiracje, ArcSite przekuwa szkice w precyzyjne projekty CAD, Sketchbook daje pełną swobodę artystycznego wyrazu, a Picsart wykorzystuje sztuczną inteligencję, by wspierać twórców na każdym etapie. To połączenie funkcjonalności i kreatywnej energii, które sprawia, że każde zadanie – od planowania po projektowanie – staje się prostsze i bardziej satysfakcjonujące.



Jako pierwsza seria tabletów Galaxy wyposażona w One UI 8, Galaxy Tab S11 oferuje jeszcze bardziej płynne i inteligentne doświadczenia oparte na AI. Aktualizacja interfejsu One UI 8 trafi także na wcześniejsze generacje urządzeń Galaxy, w tym Galaxy Tab S10, począwszy od końca października.



Dostępność

Seria Galaxy Tab S11 zadebiutuje na wybranych rynkach 4 września, oferując dwa warianty kolorystyczne: szary i srebrny.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG