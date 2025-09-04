ViewSonic wprowadza ekologiczne projektory laserowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic zaprezentował serię LSD400, obejmującą dwa nowe projektory laserowe o jasności 4 000 ANSI lumenów – LSD400W oraz krótkoogniskowy LSD400HD-ST. To praktyczne i niezawodne uzupełnienie rodziny Luminous Superior Series (LS Series). Dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła laserowego urządzenia te zapewniają wysoką jasność przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii nawet o 49%. Przekłada się to na niższe koszty użytkowania i doskonale sprawdza się w przypadku wdrożeń na dużą skalę w środowisku biznesowym i edukacyjnym.







Jasność laserowa w zgodzie ze środowiskiem

Projektory z serii LSD400 wykorzystują zaawansowaną, trzecią generację technologii laserowo-fosforowej. Zapewnia ona wyższą jasność i wydajność świetlną przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru mocy nawet o 49% w porównaniu z tradycyjnymi modelami lampowymi, co pozwala ograniczyć koszty energii w codziennej pracy.



Żywotność źródła światła wynosząca 30000 godzin eliminuje konieczność regularnej wymiany lampy – w klasycznych rozwiązaniach w tym czasie trzeba byłoby wymienić nawet pięć żarówek. Oznacza to niższe koszty utrzymania, ograniczenie odpadów i brak ryzyka związanego z rtęcią. Niższa temperatura pracy przekłada się również na cichszą pracę wentylatorów, co podnosi komfort korzystania z projektora.



Niezawodna jakość obrazu i elastyczność instalacji

Seria LSD400 została zaprojektowana z myślą o wszechstronnych zastosowaniach instalacyjnych. Oferuje projekcję w zakresie 360°, korekcję zniekształceń w pionie i poziomie oraz regulację czterech narożników, co pozwala dopasować obraz do układu pomieszczenia bez utraty jakości. Standardowy model umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej do 300 cali, natomiast wersja krótkoogniskowa pozwala uzyskać obraz 100 cali już z odległości 1.1 metra – idealne rozwiązanie do mniejszych sal.



Dzięki technologii DLP projektory LSD400 gwarantują stałą jasność i odwzorowanie kolorów bez efektu żółknięcia, co ma kluczowe znaczenie w salach konferencyjnych i klasach, gdzie liczy się czytelny i wiarygodny obraz. Ta jakość sprawdza się również w bardziej immersyjnych zastosowaniach, np. w symulatorach golfa, gdzie dedykowany tryb Golf Mode podbija nasycenie barw, zapewniając realistyczne i żywe wrażenia.



Uszczelniony, bezfiltrowy układ optyczny chroni podzespoły przed kurzem, gwarantując długotrwałą pracę przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. W przypadku większych wdrożeń funkcja zdalnego sterowania przez sieć LAN z certyfikatem Crestron oraz kompatybilność z innymi systemami sterowania ułatwia centralne zarządzanie wieloma projektorami w różnych pomieszczeniach i lokalizacjach.



























źródło: Info Prasowe - ViewSonic