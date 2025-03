Samsung przedstawia Eclipsa Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W 2023 r. Alliance for Open Media (AOM) – globalne konsorcjum, w skład którego wchodzą takie firmy jak Samsung, Google, Netflix, czy Meta – oficjalnie przyjęło Immersive Audio Model and Formats (IAMF) jako standard branżowy dźwięku 3D. Ten innowacyjny format dźwięku 3D, opracowany przez firmy Samsung i Google, jest obecnie dostępny pod marką Eclipsa Audio. Eclipsa Audio ustanawia wspólny protokół pomiędzy różnymi rodzajami treści multimedialnych i urządzeniami, które je odtwarzają. Format ten zapewnia głęboko wciągające wrażenia słuchowe poprzez optymalizację i dostosowanie pozycjonowania dźwięku, intensywności, odbić przestrzennych i innych elementów dźwiękowych do różnych środowisk takich jak kina, systemy kina domowego, konsole do gier czy urządzenia mobilne.







W zależności od urządzenia wyjściowego, technologia ta może renderować dźwięk z wielu kierunków – w tym z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej, z góry i z dołu. Wszystko po to by stworzyć poczucie głębi przestrzennej i obecności w oglądanej scenie. Na przykład w przypadku wideo z koncertu system Eclipsa Audio odtwarza występ artysty z krystalicznie czystą szczegółowością, a jednocześnie oddaje reakcje publiczności, dzięki czemu widz czuje się tak, jakby uczestniczył w wydarzeniu osobiście.



System zaprojektowany do optymalizacji dźwięku 3D w codziennym życiu

Wśród poszerzającej się gamy technologii poprawiających dźwięk 3D system Eclipsa Audio został specjalnie zaprojektowany tak, aby doznania akustyczne były optymalne w codziennym słuchaniu. Tradycyjnie treści audio 3D są rejestrowane przy założeniu, że będą odtwarzane w środowiskach wyposażonych w 4 lub więcej głośników, jednak większość systemów domowej rozrywki składa się z telewizora i soundbara, co utrudnia wierne odtworzenie zamierzonych przez twórcę treści efektów dźwięku przestrzennego. Eclipsa Audio przełamuje to ograniczenie, automatycznie analizując elementy dźwiękowe w każdym segmencie filmu – od szeptanych dialogów po huk myśliwców w tle – i emitując dynamiczny dźwięk 3D precyzyjnie dostrojony do otoczenia domowego.



Budowanie ekosystemu audio 3D za pomocą technologii open-source

Model open-source systemu Eclipsa Audio odróżnia go od innych technologii audio 3D, umożliwiając każdemu tworzenie takich treści bez płacenia tantiem. Po debiucie na targach CES 2025 technologia ta spotkała się z entuzjazmem twórców i nabrała rozpędu na platformach medialnych i w społecznościach internetowych. Dzięki temu podejściu, system Eclipsa Audio pełni funkcję środowiska integracyjnego, w którym twórcy mogą bez ograniczeń łączyć elementy audio 3D pochodzące ze wszystkich źródeł. „Demokratyzując” dźwięk przestrzenny, Eclipsa Audio daje twórcom treści mnóstwo możliwości i zapewnia, że odbiorcy doświadczają dźwięku zgodnie z intencją autora niezależnie od konfiguracji ich sprzętu audio.



Eclipsa Audio w telewizorach Samsung

Wciągający dźwięk 3D Eclipsa Audio działa najlepiej w połączeniu z wyjątkowymi urządzeniami. Firmy Samsung i Google dołożyły wielkich starań, by wprowadzić tę szczytową wydajność treści audio 3D do domów użytkowników, a wkrótce będą one dostępne w najnowszych telewizorach Samsung za pośrednictwem YouTube. Technologia Eclipsa Audio ma zostać wprowadzona w całej linii telewizorów firmy z 2025 roku, od serii Crystal UHD po flagowe modele premium Neo QLED 8K.



Większość telewizorów Samsung jest wyposażona w głośniki stereo znajdujące się w dolnej części ekranu, a modele QLED 4K i wyższe mają dodatkowe głośniki na górze. Flagowe modele oferują jednak dodatkowe korzyści. Oprócz dodatkowych głośników surround znajdujących się z tyłu, po bokach, zawierają one głośniki górne zaprojektowane specjalnie tak, aby dać widzowi poczucie wysokości. W systemie Eclipsa Audio dźwięk emitowany przez te głośniki odbija się od sufitu, pozwalając użytkownikowi doświadczyć bardziej realistycznie efektów takich jak na przykład przelot samolotu nad głową. Połączenie telewizora z soundbarem jeszcze bardziej poprawia wrażenia, zapewniając bogatszy i bardziej ekspansywny dźwięk przestrzenny 3D.



Eclipsa Audio stworzyła podstawy ekosystemu treści audio 3D, łącząc liderów branży – od producentów urządzeń po platformy treściowe – w ramach ujednoliconego standardu. W erze, w której usługi przesyłania strumieniowego zacierają granicę między tworzeniem treści a ich konsumpcją, Eclipsa Audio otwiera nowe możliwości kreowania i doświadczania wciągającego dźwięku, które Samsung będzie dalej rozwijać.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG