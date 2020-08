Samsung przedstawia Galaxy Tab S7 i S7+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Galaxy Tab S7 i Tab S7+ to oferowane przez Samsung tablety wyposażone w duży ekran i wszystkie narzędzia, których możesz potrzebować, by uwolnić swoją kreatywność, oddać się rozrywce i osiągnąć nowy poziom wydajności. Ponadto model S7+ oferuje obsługę sieci 5G. Nowe urządzenia, płynnie zintegrowane z ekosystemem Galaxy, zaprojektowano tak, aby wspierały użytkownika we wszystkich jego aktywnościach – nie tylko w pracy ale i w zabawie. Dzięki nowemu, udoskonalonemu rysikowi S Pen, zapierającemu dech wyświetlaczowi i całemu zestawowi funkcji wspierających kreatywność, najnowsze tablety Galaxy pozwalają urzeczywistniać wszelkie pomysły. Potężny procesor, rozszerzona klawiatura i ulepszona wersja Samsung DeX sprawią, że szybciej zrealizujesz więcej zadań, pracując niczym na komputerze PC.







Każdy z nas ma własne preferencje dotyczące sposobów pracy i nauki, a nasze urządzenia powinny umożliwiać nam działanie w sposób, który nam odpowiada. Z Galaxy Tab S7 i S7+ zrealizujemy codzienne zadania w bardziej inteligentny i płynny sposób, w dowolnym miejscu i czasie.



Funkcje wspierające kreatywność w nowych Galaxy Tab S7 i S7+ napędza wyjątkowy procesor nowej generacji Snapdragon 865 Plus. Jego CPU, GPU i NPU gwarantują zwiększoną wydajność, dzięki której multitasking i służbowe wideokonferencje przebiegają płynnie, a w wolnym czasie możesz skorzystać z wysokiej jakości streamingu. Teraz granie z przyjaciółmi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.



Dzięki dekadzie innowacji w zakresie designu i technologii Galaxy Tab S7 i S7+ zostały wyposażone w udoskonalony rysik S Pen, który stanowi element zestawu. Jego zaokrąglony kształt i wydłużona końcówka sprawiają, że zapewnia on naturalne wrażenia z pisania i rysowania. W połączeniu z częstotliwością odświeżania wyświetlacza wynoszącą nawet 120 Hz znacznie zwiększona responsywność rysika S Pen istotnie redukuje opóźnienia. Teraz, robiąc notatki podczas ważnej rozmowy telefonicznej, możesz pisać z niespotykaną dotąd precyzją.



Odświeżona funkcja Samsung Notes stanowi uzupełnienie możliwości ulepszonego rysika S Pen. Usprawnia robienie notatek dzięki łatwemu importowi plików PDF i nanoszenia na nich adnotacji, jak również opcji pisania – zarówno odręcznego, jak i na klawiaturze – i rysowania w tym samym obszarze. Samsung Notes oferuje ponadto funkcję Audio Bookmark, która pozwala Ci nagrywać wykłady czy przebieg zebrań, gdy piszesz, a następnie synchronizuje oba rodzaje zapisu. Teraz z łatwością znajdziesz poszukiwany fragment długich nagrań z wykładów, dotykając wybranego zdania w notatkach – funkcja automatycznie odnajdzie odpowiednie miejsce w pliku audio. Dzięki synchronizacji z łatwością uzyskasz dostęp do Samsung Notes i możliwość zarządzania materiałami na swoim Galaxy Note20. Będąc na mieście, bez trudu zanotujesz nowy pomysł na Galaxy Note20, po czym z łatwością do niego wrócisz, mając w domu dostęp do swojego Galaxy Tab S7 lub Tab S7+.



Dziś, gdy bezustannie dzielimy uwagę pomiędzy projekty, rozmowy czy tabelki, multitasking jest absolutną koniecznością. Ulepszone Multi-Active Window pozwala uruchomić i obsługiwać nawet trzy aplikacje równocześnie. W tym samym czasie możesz więc przeprowadzać wideorozmowy, sprawdzać maile i robić notatki. Za sprawą App Pair możesz ponadto połączyć nawet trzy aplikacje, tak by jednocześnie się uruchamiały, co pozwoli Ci zaoszczędzić cenny czas, gdy się spieszysz. Co więcej, Galaxy Tab S7 i S7+ – podobnie jak smartfony Galaxy – wyposażono w funkcję Edge Screen, zapewniając tym samym szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji.



Jeśli chcesz korzystać na tablecie z interfejsu, który zapewnia wrażenia niczym komputer PC, masz do swojej dyspozycji udoskonalony Samsung DeX z wszechstronną klawiaturą Book Cover firmy Samsung. Ta ulepszona klawiatura oferuje dodatkowy rząd intuicyjnych klawiszy funkcyjnych, większy touchpad, a także kilka nowych kątów nachylenia, byś mógł wygodnie pisać i szkicować przebywając z dala od biurka. Najnowszy One UI wzbogaca Samsung DeX o bardziej przejrzysty pasek zadań. Obsługa zarówno możliwości przybliżenia wybranej części ekranu, jak i różnych wielkości czcionek pozwala Ci spersonalizować Samsung Dex tak, by odpowiadał Twoim preferencjom. Po przerzuceniu okienka na prawą lub lewą stronę ekranu ukażą się ostatnio używane przez Ciebie aplikacje, abyś mógł szybko wybrać i uruchomić wybrane narzędzie. Jeśli zaś musisz zaprezentować coś grupie, możesz bezprzewodowo połączyć swój tablet z kompatybilnym telewizorem.



Praca na różnych systemach operacyjnych nigdy nie była równie wygodna jak w przypadku Galaxy Tab S7 i S7+. Bliska współpraca Samsung z Microsoft przynosi użytkownikom urządzeń Galaxy znaczące korzyści. Mogą oni teraz szybko synchronizować Samsung Notes z Microsoft OneNote i Outlook, by pracując na Galaxy Tab S7 lub S7+, nie stracić ani jednej notatki zapisanej na Galaxy Note20.



Galaxy Tab S7 wyposażono w wyświetlacz LTPS TFT o wielkości 11”, natomiast Galaxy Tab S7+ oferuje jedyny w swoim rodzaju wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 12.4” – oba zachowują proporcje ekranu wynoszące 16:10. W połączeniu z czterema głośnikami dostrojonymi przez AKG wyświetlacze te oferują wciągające kinowe wrażenia, gdziekolwiek jesteś. Posiadają ponadto certyfikat SGS potwierdzający, że są bezpieczne dla oczu za sprawą niskiej emisji niebieskiego światła, więc Twoje oczy nie zmęczą się nawet podczas filmowych maratonów. Za sprawą częstotliwości odświeżania wynoszącej do 120 Hz możesz cieszyć się płynnym przewijaniem treści w portalach społecznościowych. Dodatkowo inteligentna bateria, która dostosowuje zużycie energii do Twojej aktywności, sprawia, że Galaxy Tab S7 i S7+ pozwolą Ci streamować, grać i tworzyć bez konieczności podłączania urządzenia do zasilania. Dla Twojej wygody zostało też dodane wsparcie dla super szybkiego ładowanie 45W, które szybko poradzi sobie z niskim poziomem baterii.



Dostępne w trzech zdecydowanych kolorach – czarnym, srebrnym i miedzianym – Galaxy Tab S7 i S7+ to stylowe, wszechstronne urządzenia. Tablety trafią do sprzedaży na wybranych rynkach 21 sierpnia b.r.



Przedsprzedaż urządzeń Galaxy Tab S7 i S7+ potrwa od 5 sierpnia, godziny 17:00 do 20 sierpnia, godziny 23:59.



Użytkownicy zainteresowani zakupem tabletów Galaxy Tab S7 lub Tab S7+, w ramach oferty przedsprzedażowej będą mogli wybrać jeden z dwóch benefitów: czarne etui Book Cover albo zestaw gracza, składający się z kontrolera MOGA XP5-X+ oraz 3-miesięcznego kodu dostępu do usługi Xbox GAME PASSGAME PASS Ultimate. Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona.

































Źródło: Info Prasowe / Samsung