Samsung przedstawia SmartThings Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zapowiedziała rozszerzenie swojej aplikacji SmartThings na biznesową platformę SmartThings Pro, którą po raz pierwszy zaprezentowała na targach InfoComm 2024 w Las Vegas. SmartThings Pro jest rozwinięciem konsumenckiej aplikacji SmartThings uzupełnionym o komponenty biznesowe takie jak: Samsung Color E-Paper – lekki i smukły cyfrowy wyświetlacz typu „papier elektroniczny” o ultra-niskim poborze mocy; ekskluzywne, nowe funkcje generatywne AI dla tablic interaktywnych oraz nową serię telewizorów UHD Samsung Business BED o wszechstronnej funkcjonalności dla firm z różnych sektorów.







Konsumencka aplikacja Samsung SmartThings[1] już od kilku lat rozwijana i obecna w smartfonach z systemami Android i iOS, telewizorach, tabletach, ułatwia zarządzanie urządzeniami domowymi RTV i AGD, klimatyzacją, oświetleniem czy ogrzewaniem. Pozwala monitorować pracę tych urządzeń oraz zużycie energii czy jakość powietrza. Użytkownicy mogą wygodnie przeglądać swoje urządzenia Smart i sterować nimi w jednym miejscu za pomocą unikalnego interfejsu użytkownika. Jedną z jej wielu zalet jest szeroka kompatybilność: Aplikacja SmartThings wykracza poza urządzenia firmy Samsung, umożliwiając produktom 300 marek prostą współpracę – a wszystko to dzięki współpracy w Home Connectivity Alliance i międzynarodowemu standardowi komunikacji IoT MATTER.



SmartThings Pro rozszerza technologię inteligentnego domu firmy Samsung o hiperłączność urządzeniami i środowiskami biznesowymi. By lepiej wspierać klientów B2B, SmartThings Pro oferować będzie łatwe w konfiguracji interfejsy programowania aplikacji (API) umożliwiające bezproblemową integrację urządzeń. Udostępnia też tryb AI Energy Mode – inteligentną technologię oszczędzania energii związaną między innymi z oświetleniem i jasnością otoczenia, fizycznym ruchem i analizą treści wideo. Ten algorytm oszczędzania energii jest dostępny w produktach Samsung skomunikowanych z ekosystemem SmartThings Pro. Ponadto, SmartThings Pro umożliwia sprawdzanie stanu łączności różnych urządzeń IoT na przyjaznym dla użytkownika pulpicie nawigacyjnym. Pulpit ten wykorzystuje AI do analizowania zintegrowanych urządzeń, pomagając użytkownikom efektywniej korzystać ze sprzętu i stosować plany oszczędzania energii.



Oprócz służenia użytkownikom indywidualnym, SmartThings Pro usprawni działanie ogółu skomunikowanych urządzeń w środowiskach korporacyjnych, takich jak SMART Signage, wyświetlacze hotelowe, systemy klimatyzacji i wiele innych. Pomoże także klientom korporacyjnym skuteczniej zarządzać różnymi czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, łącząc różne produkty IoT. Obejmuje swym zasięgiem również czujniki i kamery, rozszerzając spektrum monitorowania i kontroli. Funkcje te pomagają użytkownikom automatyzować codzienne czynności konfiguracyjne, a rezultatem są wydajniejsze i bardziej zrównoważone operacje, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów działalności.



Wielu partnerów firmy Samsung już planuje wykorzystanie dostępnych interfejsów API. Niektórzy z tych partnerów to:

- firma Cisco, która zademonstruje integrację interfejsów API z jej urządzeniami na targach InfoComm i pokaże, jak zintegrować je z Webex Control Hub w skalowanych wdrożeniach

- firma Aqara oferująca rozwiązania dla inteligentnych domów i budynków, która zilustruje te możliwości na przykładzie zastosowań w hotelach

- firma Quividi, która zbuduje rozwiązanie do analizy sprzedaży detalicznej w oparciu o swoje internetowe centrum danych VidiCenter, wykorzystując nową partnerską współpracę z firmą Samsung

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG