Samsung rozszerza ofertę monitorów Odyssey o nowe modele OLED

Samsung zapowiedział dziś nowe monitory gamingowe Odyssey OLED, które zadebiutują w przyszłym tygodniu podczas targów CES 2024, największym na świecie wydarzeniu technologicznym organizowanym przez Consumer Technology Association (CTA) w Las Vegas. Nowe modele OLED zapewniają wydajność i wysoką jakość obrazu, których gracze oczekują od monitorów. Pośród premierowych produktów znajdą się Odyssey OLED G9 (nazwa modelu: G95SD), Odyssey OLED G8 (nazwa modelu: G80SD) i Odyssey OLED G6 (nazwa modelu: G60SD).







Odyssey OLED G9 to 49-calowy, zakrzywiony, ultra-szeroki monitor do gier o rozdzielczości DQHD (5120 × 1440) i proporcjach 32:9, wyposażony w ulepszone funkcje. Odyssey OLED G8 to pierwszy płaski 32-calowy gamingowy monitor Samsung OLED o rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160) i proporcjach 16:9. Oba ekrany posiadają częstotliwość odświeżania 240 Hz i czas reakcji 0.03 ms GTG. Odyssey OLED G6 to 27-calowy monitor QHD (2560 × 1440), który obsługuje proporcje 16:9 i częstotliwość odświeżania 360 Hz, a jego czas reakcji wynosi 0.03 ms GTG.



Technologie wpływające na niuanse rozgrywki

Wszystkie trzy nowe modele wyposażone zostały w technologię OLED Glare-Free, która minimalizuje odbicia światła, zapewniając lepsze wrażenia wizualne bez dodatkowego sprzętu. Dzięki temu użytkownicy mogą sięgać po gry ze spójną jasnością i kolorami w niemal każdym środowisku oświetleniowym.



Dzięki technologii VESA DisplayHDR True Black 400, monitory przedstawiają niesamowitą szczegółowość obrazu i żywe kolory niezależnie od wyświetlanej gry lub treści. Co więcej, obsługują one technologię AMD FreeSync Premium Pro, zapewniającą ultra-płynną rozgrywkę HDR o niskim opóźnieniu.



Trzy nowe monitory oferują wszechstronną łączność – posiadają dwa porty HDMI 2.1, hub USB i wejście DisplayPort 1.4. Użytkownicy będą również cieszyć się większym komfortem i wygodą dzięki kompatybilności z mocowaniem VESA2 i podstawce z regulacją wysokości (HAS). Ta ostatnia wyposażona została w punkty kontroli nachylenia, obrotu i ustawienia do pionu.



Połączone doświadczenia w kompletnym ekosystemie

Odyssey OLED G9 i Odyssey OLED G8 oferują teraz Multi Control – nową funkcję, zapewniającą płynną łączność sprzętów w celu łatwiejszej i ulepszonej obsługi wielu urządzeń. Multi Control umożliwia użytkownikom płynne przesyłanie obrazów i/lub tekstu między monitorem a innymi urządzeniami Samsung – w tym Galaxy Bookiem, tabletem lub telefonem – w celu płynniejszej i bardziej wydajnej pracy przy użyciu myszy i klawiatury. Dodatkowo, Odyssey OLED G9 i Odyssey OLED G8 są wyposażone w Samsung SmartThings Hub. Dzięki wbudowanemu hubowi użytkownicy mogą łączyć się z różnymi urządzeniami IoT, które są kompatybilne z Matter i Home Connectivity Alliance (HCA), w celu sterowania nimi. Przełączając się z pracy na zabawę, monitory Odyssey OLED G9 i Odyssey OLED G8 są wszechstronnymi centrami rozrywki. Wyposażone w platformę Samsung Smart oferują dostęp do usług bez potrzeby korzystania z komputera czy konsoli.



Elegancki design, który rozświetli każdą przestrzeń

Po raz pierwszy Samsung wprowadził płaskie warianty OLED do linii Odyssey oraz proporcje 16:9 do Odyssey OLED G8 i Odyssey OLED G6. Modele te wykorzystują unikalną, smukłą, metalową konstrukcję linii Odyssey OLED i zawierają nowe oświetlenie Core Lighting+, które pasuje do wąskiej ramki.



Core Lighting+ zanurza użytkowników w środowisku ich gier i rozrywki, emitując światło wyświetlanego otoczenia z tyłu monitora. Z kolei, dzięki czterokrotnie cieńszemu okręgowi podświetlenia niż w poprzednim modelu (G95SC), idealnie wpasowuje się w smukłą metalową ramkę o grubości 3.9 mm. Nowa, smukła, metalowa podstawa wykorzystuje beznarzędziową konstrukcję montażową, dzięki 3-milimetrowej metalowej płytce, która zapewnia spójny wygląd monitora i pozostawia przestrzeń dla innych urządzeń.



Prezentując te nowe modele, Samsung rozszerzył swoją linię OLED i umocnił pozycję lidera na rynku monitorów gamingowych. Innowacje Odyssey OLED i ciągły rozwój serii Odyssey Neo – w ramach której w zeszłym roku zaprezentowano 57-calowy Odyssey Neo G9 – pierwszy na świecie monitor do gier Dual, zapewniają funkcje i wydajność, które pomogą zdefiniować przyszłość gier.

































