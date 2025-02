Samsung wprowadza dysk SSD 9100 PRO z interfejsem PCIe 5.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model 9100 PRO to najnowszy produkt dołączający do oferty konsumenckich dysków SSD firmy Samsung Electronics. Dzięki interfejsowi PCIe 5.0 dysk ten zapewnia zaawansowaną wydajność nawet przy wykonywaniu wielu zadań jednocześnie i szeroką kompatybilność. Tym samym nośnik przyczynia się do poprawy doświadczenia użytkowników laptopów, konsol i komputerów gamingowych. 9100 Pro został zaprojektowany z myślą o użytkownikach komputerów przenośnych i stacjonarnych, potrzebujących szybszego zapisu i odczytu danych, a zwłaszcza dla profesjonalnych twórców korzystających ze sztucznej inteligencji. Na wysokiej wydajności i zwiększonej pojemności pamięci skorzystają też fani ekstremalnych wrażeń w grach.







Większa wydajność i energooszczędność

- Dysk wyposażono w interfejs PCIe 5.0, który jest dwa razy szybszy niż poprzednia generacja PCIe.

- Osiąga on prędkość odczytu sekwencyjnego do 14800 MB/s i prędkość zapisu do 13400 MB/s, co oznacza wzrost wydajności nawet o 99 proc. w porównaniu z wcześniejszym modelem 990 PRO1.

- Ulepszone zostały również prędkości odczytu i zapisu losowego, które wynoszą teraz odpowiednio do 2200 tys. i 2600 tys. IOPS.

- Wydajność energetyczna nowej odsłony dysku poprawiła się o 49 proc. w porównaniu z poprzednim modelem dzięki lepszemu zarządzaniu ciepłem.



Zapobieganie przegrzaniu, rozszerzona pamięć i szeroka kompatybilność z urządzeniami

- Modele o pojemności od 1 do 4 TB wyposażone są w radiator o wysokości 8.8 mmT zapewniający lepszą kontrolę nad ciepłem i zapobiegający przegrzaniu dysku. Jest on też zgodny ze standardem PCI-SIG D83.

- Na rynek trafi również wariant o pojemności 8 TB z radiatorem o wysokości 11.25 mmT. Wersja ta jest pierwszym z rodziny konsumenckich dysków SSD marki Samsung z interfejsem komunikacyjnym NVMe. Oczekuje się, że jego duża pojemność wzbogaci doświadczenia użytkowników w grach, a także rozszerzy możliwości tworzenia treści, w tym gier nowej generacji.

- Użytkownicy mogą instalować dyski 9100 PRO w szerokiej gamie urządzeń – od komputerów przenośnych i stacjonarnych, po konsole do gier – by skorzystać na przyroście pojemności i wydajności w połączeniu z bezpośrednią kompatybilnością.



Współpraca z aplikacją Samsung Magician

- Samsung Magician oferuje zestaw narzędzi optymalizujących, rozszerzając funkcjonalność dysków SSD marki Samsung, w tym 9100 PRO.

- Ten pakiet narzędzi optymalizacyjnych usprawnia przenoszenie danych przy wymianie dysków SSD.

- Chroni dane, monitoruje stan dysku i powiadamia natychmiast o pojawieniu się aktualizacji oprogramowania układowego.



Model 9100 PRO o pojemnościach 1, 2, 4 i 8 TB będzie wprowadzany do sprzedaży na całym świecie. Dyski 1, 2 i 4 TB można nabyć na stronie Samsung.com i u innych sprzedawców detalicznych od 18 marca. Z kolei model 8 TB będzie dostępny od drugiej połowy 2025 r.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG