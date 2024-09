Samsung wprowadza dysk SSD 990 EVO Plus z interfejsem PCIe 4.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił dziś wprowadzenie na rynek modelu 990 EVO Plus, który wzbogaci dotychczasową ofertę produktów SSD marki. Dzięki interfejsowi PCIe 4.0 i najnowszej technologii NAND, 990 EVO Plus jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników oczekujących lepszej wydajności i energooszczędności swoich komputerów. Został zoptymalizowany pod kątem zastosowania w grach, biznesie i przy przedsięwzięciach kreatywnych. 990 EVO Plus powstał dzięki dekadom rozwoju technologii półprzewodników firmy Samsung, przez co wyróżnia się wysoką jakością. Prędkości odczytu sekwencyjnego dochodzą do 7250 MB/s, a zapisu – do 6300 MB/s, co stanowi wzrost aż o 50 proc. w porównaniu z modelem 990 EVO.







Wzrost wydajności wynika z zastosowania najnowszej, autorskiej technologii V-NAND ósmej generacji firmy Samsung i kontrolera wykonanego w technologii 5 nanometrów. Z kolei innowacyjna osłona termiczna pokryta niklem minimalizuje potencjał przegrzania, zapewniając o 73 proc. wyższą produktywność energetyczną w porównaniu z poprzednikiem. Wariant o pojemności 4 TB charakteryzuje się wiodącą w branży prędkością losowego odczytu wynoszącą 1050 tysięcy operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) i zapisu – 1400 tysięcy IOPS. Ta wydajność niemal dorównuje dyskom SSD z pamięcią podręczną DRAM, choć 990 EVO Plus jej nie zawiera. Dzięki temu jest optymalnym rozwiązaniem do zadań związanych z grami i sztuczną inteligencją, które wymagają wysokiej parametrów pracy.



Zwiększona pojemność

Stale rosnące zapotrzebowanie na dyski o dużej pojemności wynika z dużych rozmiarów plików graficznych, filmów o wysokiej rozdzielczości i gier nowej generacji. By sprostać wysokim wymaganiom wobec pamięci masowej, model 990 EVO Plus o pojemności 4 TB oferuje pojemność wystarczającą dla większości użytkowników. 990 EVO Plus jest wyposażony w inteligentną technologię TurboWrite 2.0 firmy Samsung, udoskonaloną pod względem wydajności, która pozwala na maksymalnie szybkie przesyłanie plików z mniejszymi opóźnieniami transferu.



Wsparcie oprogramowania Samsung Magician

Samsung Magician zawiera pakiet narzędzi optymalizacyjnych, które zwiększają funkcjonalność wszystkich dysków SSD firmy Samsung, w tym modelu 990 EVO Plus. Użytkownicy mogą łatwo i bezpiecznie usprawnić proces migracji danych w razie wymiany dysku SSD. Ponadto, Samsung Magician chroni cenne pliki, monitoruje stan dysku i oferuje dostosowaną optymalizację wydajności.



Dysk 990 EVO Plus będzie dostępny w Polsce jeszcze w 2024 roku.













źródło: Info Prasowe - SAMSUNG