Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Noctua i Seasonic weszły w kooperację i razem stworzyły ciekawy zasilacz Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1. Ta prawdziwa elektrownia spełnia wymagania certyfikatu 80 PLUS Titanium, a przy tym ma być bardzo cichy. Do 50 procent obciążenia system chłodzenia pracuje pasywnie, a powyżej do pracy wkracza wentylator Noctua NF-A12x25, wspierany przez specjalnie zaprojektowany, zoptymalizowany grill wentylatora, który umożliwia pracę o ~8-10 dB(A) cichszą - około 24 dB(A), w porównaniu do standardowego modelu - około 34 dB(A). Zasilacz spełnia standardy ATX 3.1 i PCIe 5.1, a jego cena wyniesie 499 Euro / 569 USD.















źródło: TechPowerUP