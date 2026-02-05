Segway Navimow - robotyczne kosiarki wkraczają na polski rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Segway Navimow wprowadza na rynek sześć nowych linii produktowych: X4 Series, H2 Series, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro oraz Terranox Series. To zaawansowane technologicznie rozwiązania zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów. Nowa generacja robotycznych kosiarek odpowiada na realne, codzienne wyzwania i przesuwa granice możliwości tych urządzeń. Skupia się m.in. na problemach koszenia w narożnikach i wąskich przejściach, eliminuje zaniki sygnału pod drzewami, upraszcza instalację, zwiększa wydajność na zboczach i nierównym terenie oraz zapobiega uszkadzaniu trawnika podczas manewrowania.







Prosta instalacja i najwyższej klasy technologie

Wszystkie robotyczne kosiarki Navimow umożliwiają instalację typu „drop and mow”, czyli bez konieczności stosowania przewodu granicznego czy anteny przekaźnikowej. Do mapowania terenu wystarczy wyjąć kosiarkę z pudełka, postawić ją na trawniku i uruchomić w aplikacji funkcję Auto Mapping. Można zdefiniować do 120 wirtualnych stref lub obszarów wykluczonych, a dla każdej mapy ustawić indywidualny harmonogram koszenia. Aby obsługa była całkowicie bezdotykowa, wprowadzono również sterowanie głosowe.



Navimow należy do pierwszych marek w branży, które zastosowały w kosiarkach technologię solid-state LiDAR (bez mechanicznych, ruchomych części). System skanuje otoczenie z prędkością niemal 200 000 punktów na sekundę, tworząc niezwykle szczegółowy obraz 3D bez martwych stref. Aby zapobiec poślizgom i zapewnić stabilną trakcję nawet na śliskiej nawierzchni, system TCS na bieżąco reguluje moc. Aktywny układ kierowniczy z unikalną technologią Xero-turn AWD umożliwia płynne obroty i manewrowanie w miejscu bez uszkadzania darni. Roboty wyposażono w czteropoziomowy system bezpieczeństwa obejmujący śledzenie GPS, alarm geofencingowy, alarm podniesienia oraz obsługę Apple Find My. Każdy model posiada również zintegrowany moduł 4G do połączenia z alarmem Geo-Fence.



Nowości na rok 2026

Do dużych ogrodów rezydencjonalnych wymagających intensywnego koszenia przeznaczona jest seria Navimow X4 Series. Umożliwia pracę na zboczach o nachyleniu do 84% (40°) – co stanowi bezprecedensowe osiągnięcie na rynku robotycznych kosiarek. Dzięki dwóm tarczom tnącym i dwóm silnikom o mocy 180 W, kosiarka jest w stanie skosić 2 000 m² w ciągu 8 godzin, zapewniając precyzyjne koszenie aż do krawędzi, nawet przy gęstej, twardej lub wysokiej trawie.



Seria Navimow H2 Series została zaprojektowana z myślą o pielęgnacji złożonych, nieregularnych trawników. Wykorzystuje system EFLS LiDAR+, który potrafi przełączać tryby pozycjonowania w zaledwie 20 milisekund. Model H2 rozpoznaje przeszkody już od wielkości 1 cm, identyfikuje ponad 300 typów obiektów i zachowuje wysoką stabilność na zboczach o nachyleniu do 45% (24°). Dostępne są cztery modele przeznaczone do trawników o powierzchni od 600 do 3 000 m².



Navimow i2 AWD wprowadza technologię Xero-turn AWD do segmentu mniejszych ogrodów o wymagającym ukształtowaniu terenu. To jedyna robotyczna kosiarka w swojej klasie z napędem wszystkich trzech kół. W razie potrzeby system automatycznie aktywuje trzeci napęd, optymalizując zużycie energii i zapewniając oszczędność do 30% w porównaniu z napędem działającym stale. Urządzenie radzi sobie ze zboczami o nachyleniu do 45% (24°). Seria i2 AWD dostępna jest w dwóch wariantach – do trawników o powierzchni do 500 m² oraz do 1000 m².



Aby stworzyć mapę ogrodu, w przypadku kosiarek i2 LiDAR oraz i2 LiDAR Pro wystarczy postawić urządzenie na trawniku i rozpocząć koszenie – dzięki precyzyjnemu LiDAR-owi i funkcji GeoSketch. Obie serie korzystają z wytrzymałego, trójkołowego napędu zaprojektowanego do trudnego terenu. i2 LiDAR Pro oferuje wyższą moc i radzi sobie ze zboczami o nachyleniu do 55% (29°), natomiast i2 LiDAR do 45% (24°). Obie linie dostępne są w pięciu modelach przeznaczonych do trawników o powierzchni od 800 do 2000 m².



Specjalistyczne rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych

Serią Terranox Series Navimow oficjalnie wchodzi na rynek profesjonalnej pielęgnacji terenów zielonych. Urządzenia te są w stanie skosić powierzchnię odpowiadającą całemu boisku piłkarskiemu w ciągu jednego dnia. Dostępne są dwa modele: CM120M1 (do 12000 m²) oraz CM240M1 (do 24000 m²), wyposażone w oprogramowanie Fleet Management do zdalnego zarządzania flotą maszyn, monitorowania ich stanu oraz optymalizacji pracy. Profesjonalni użytkownicy otrzymują również dedykowane wsparcie i serwis.



Ceny i dostępność

Na polskim rynku od 3 lutego 2026 r. dostępne będą nowe modele robotycznych kosiarek Navimow z serii i2 AWD i i2 LiDAR. W segmencie i2 AWD pojawią się cztery modele: i205 AWD i i206 AWD rekomendowane do ogrodów o powierzchni ok. 500 - 600 m² (sugerowana cena ok. 3899 PLN), i208 AWD do 800 m² (ok. 4799 PLN) oraz i210 AWD do 1000 m² (ok. 5199 PLN). W serii i2 LiDAR ofertę otwierają modele i208 LiDAR i i210 LiDAR do 800 - 1000 m² (ok. 5199 PLN), a dalej i215 LiDAR do 1500 m² (ok. 6099 PLN) i i220 LiDAR do 2000 m² (ok. 6999 PLN).



Modele z serii H2 również będą dostępne od 3 lutego 2026 r., a ich ceny zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Natomiast od 31 marca 2026 r. w Polsce trafią do sprzedaży wybrane modele z serii i2 LiDAR Pro oraz X4 Series – i210 LiDAR Pro do 1000 m² (ok. 6999 PLN), i220 LiDAR Pro do 2000 m² (ok. 8699 PLN), X420 do 2000 m² (ok. 10899 PLN) i X450 do 5000 m² (ok. 13899 PLN), przy czym ceny niektórych wariantów X4 Series zostaną podane później.





























źródło: Info Prasowe - Segway