Seria 8 od realme zadebiutuje w Polsce już 8 kwietnia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe smartfony i akcesoria od realme zadebiutują w Polsce już 8 kwietnia o godzinie 11:00. Wydarzenie będzie można obejrzeć online, a więcej szczegółów na temat samej premiery poznamy już niebawem. Motywem przewodnim smartfonów serii 8 jest hasło Uchwyć Nieskończoność (z ang. Capture Infinity). Debiutują więc rozwiązania fotograficzne, które mocno skracają dystans dzielący średnią półkę od flagowców. Nowe wzornictwo podkreśla lekkość i smukłość serii 8 – dzięki czemu najnowsze smartfony od realme świetnie leżą w dłoni.







Fotograficznym sercem nowego poczwórnego aparatu w realme 8 Pro jest sensor Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 MP. Przesłona f/1.88 oraz technologia łączenia 9 pikseli w 1 pozwala na uzyskanie wysokiej jakości zdjęć w bardziej kapryśnych warunkach oświetleniowych. Sprawia to, że możliwości fotograficzne smartfona ze średniej półki znacznie zbliżają się do tego, co do tej pory oferowały jedynie flagowce.



Zastosowane przez realme nowe algorytmy pozwalają też na wykorzystanie ogromnej rozdzielczości oferowanej przez matrycę 108 MP, aby skompensować szczegóły tracone zwykle przy robienia zdjęć z cyfrowym zoomem. Technologia In-sensor Zoom (x3) pozwala uchwycić więcej detali. Smartfon wykonuje aż 8 zdjęć – jedno po drugim, w bardzo krótkim czasie – następnie łączy je i optymalizuje jakość finalnej fotografii, wyostrzając detale.



Nowy sensor pozwala też uzyskać zdjęcie o rozdzielczości maksymalnej aż 12000 x 9000 pikseli (w dedykowanym trybie). Wspomniane już łącznie 9 pikseli w 1, w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem, pozwala na co dzień cieszyć się bardzo dobrym trybem automatycznym. Choć dla prawdziwych koneserów fotografii smartfonowej realme zostawiło również manualny tryb PRO.



realme 8 Pro jest pierwszym smartfonem na świecie, który umożliwi fotografowanie gwiazd z efektem time-lapse. Udoskonalony dla serii 8 tryb fotografii nocnego nieba od realme (Starry Mode) wykorzysta 30 zdjęć wykonanych w ciągu 480 sekund, tworząc fascynujące, ruchome ujęcie. Kolejnym interesującym trybem fotograficznym w modelu 8 Pro jest Tilt-Shift, dający niesamowity, choć odrealniony, efekt tzw. miniaturowego świata. Używając go np. do uwiecznienia architektury czy pejzażu możemy uzyskać wrażenie, że fotografowaliśmy makietę, a nie otaczająca nas rzeczywistość. realme 8 Pro pozwoli na wykorzystywanie tego efektu także w trybie poklatkowym (Tilt-shift Time-lapse).



Smartfony z serii 8 cechuje nowoczesny design, który łączy estetykę z komfortem trzymania smartfona w dłoni. realme 8 Pro waży zaledwie 176 g i ma 8.1 mm grubości. Można go pewnie chwycić, a faktura obudowy gwarantuje, że smartfon nie ślizga się nawet w wilgotnej dłoni. Urządzenie trafi do sklepów w dwóch wariantach kolorystycznych – Infinite Blue oraz Infinite Black.



Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez układ graficzny Adreno 618 zapewnia dobrą wydajność urządzenia m.in. w grach mobilnych czy intensywnym korzystaniu z aplikacji i multimediów. Producent wyposażył smartfon w wyświetlacz sAMOLED 6.4” FHD+, w którym czytnik biometryczny ukryty jest bezpośrednio pod taflą ekranu.

Urządzenie zaoferuje baterię o pojemności 4500 mAh z ładowaniem w standardzie SuperDart Charge 50 W, która ładuje się od 0 do 100% w 47 minut. W Polsce smartfon zadebiutuje w dwóch wersjach pojemnościowych: 6 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło płatności NFC, złącza 3,5 mm mini-jack, czy funkcjonalności Dual SIM z dodatkowym slotem na kartę pamięci.





Drugi smartfon z serii 8 wykorzystuje gamingowy procesor MediaTek Helio G95, wspierany przez baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem Dart Charge 30 W. Za funkcje fotograficzne odpowiada poczwórny aparat z 64 MP sensorem OV64B. owością w tym segmencie cenowym jest rewelacyjny wyświetlacz sAMOLED 6.4” FHD+, podobnie jak w przypadku modelu realme 8 Pro, wyposażony w czytnik biometryczny pod taflą ekranu. realme 8 również obsłuży płatności zbliżeniowe NFC, ma dual SIM z dedykowanym trzecim slotem na kartę pamięci. Można też podłączyć do niego klasyczne słuchawki, dzięki złączu 3.5 mm mini-jack.



Urządzenie dostępne będzie w dwóch wersjach pojemnościowych: 4 + 64 GB oraz 6 + 128 GB. Warianty kolorystyczne to Cyber Silver oraz Cyber Black. Wizualnie, model realme 8 nawiązuje do 8 Pro – wyróżnia się smukłą obudową (7.99 mm grubości) i wagą zaledwie 177 g.



8 kwietnia zadebiutują również akcesoria towarzyszące nowym smartfonom. Polacy już wkrótce będą mogli kupić zegarek realme Watch S Pro, który w segmencie niedrogich urządzeń typu Smart Watch zaoferuje rozwiązania znane z wyższej półki. Jest on wyposażony w moduł GPS, ekran AMOLED oraz dzięki wykorzystaniu elementów ze stali nierdzewnej jest również atestowany na wodoodporność do 50 m.



Ofertę uzupełnią nowe słuchawki bezprzewodowe realme Buds Air 2 z redukcją szumów (ANC), które powstały w ramach współpracy realme z zespołem muzycznym The Chainsmokers. Z okazji premiery swoich nowych urządzeń w Polsce realme przeprowadzi również konkurs w formacie Giveaway, w którym można będzie zdobyć dużo cennych nagród. Szczegóły konkursu zostaną ujawnione bliżej terminu premiery.



























Źródło: Info Prasowe / realme