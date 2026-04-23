Seria Command od Turtle Beach dla graczy i twórców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach rozszerza ofertę akcesoriów PC i prezentuje nową serię Command – linię klawiatur oraz myszy dla graczy, streamerów i twórców. Wśród nowości znalazły się modele wyposażone w ekrany dotykowe, które pozwalają sterować funkcjami urządzenia, transmisją i ustawieniami bez wychodzenia z gry. Przewodowa klawiatura Command Series KB7 TKL z efektem Halla wyposażona jest w 4.3-calowy wyświetlacz dotykowy Command z wbudowaną integracją OBS i Streamlabs, co zapewnia natychmiastową kontrolę nad transmisją bez konieczności przerywania rozgrywki. Z poziomu wyświetlacza można przełączać profile przełączników, uruchamiać makra, monitorować statystyki systemowe, zarządzać dźwiękiem i uruchamiać aplikacje.







Niskoprofilowe przełączniki Titan Hall Effect, zaprojektowane z myślą o 100 mln kliknięć, oferują szybkie i precyzyjne działanie oraz możliwość regulacji punktu aktywacji. Klawisze PBT double-shot wyróżniają się trwałością i solidnym feelingiem podczas użytkowania, a teksturowane przyciski WASD poprawiają kontrolę w grach. Całość uzupełniają smukła, aluminiowo wzmocniona konstrukcja oraz zdejmowana podpórka pod nadgarstki, zwiększająca komfort podczas dłuższych sesji. Polling rate 8K, zintegrowany pasek akcji oraz indywidualne podświetlenie RGB każdego klawisza i podpórki pod nadgarstki sprawiają, że KB7 została zaprojektowana z myślą o szybkiej i wygodnej obsłudze. Podwójne modułowe szyny umożliwiają rozbudowę zestawu o akcesoria z serii Command, w tym klawiaturę numeryczną KP7.



Klawiatura jest kompatybilna z systemami Windows 10 i 11. Przedsprzedaż już ruszyła, a cena urządzenia wynosi 209.99 euro. Do graczy trafi od 21 maja 2026 roku.





Command Series KB5

Natomiast KB5 to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z 2,4-calowym ekranem dotykowym Command i integracją OBS oraz Streamlabs. Użytkownik może z jego poziomu sterować transmisją, przełączać profile, uruchamiać makra i monitorować parametry systemu. Model korzysta z niskoprofilowych przełączników Titan aktywowanych przy 1.2 mm, klawiszy PBT double-shot oraz polling rate 8K. Na pokładzie znalazły się także pięć klawiszy makr, pokrętło głośności i odłączana podpórka pod nadgarstki.



Klawiatura jest kompatybilna z systemem Windows 10/11. W przedsprzedaży dostępna jest w cenie 159.99 euro. Do graczy trafi również od 21 maja 2026 roku.





Command Series KP7

Command Series KP7 to modułowa klawiatura numeryczna, która sprawdzi się w grach, tworzeniu treści i codziennej pracy. Może działać jako keypad gamingowy, panel makr, klasyczny numpad lub samodzielne urządzenie. Model można także podłączyć do klawiatury KB7 za pomocą podwójnych szyn modułowych. Urządzenie korzysta z niskoprofilowych przełączników Titan Hall Effect o żywotności do 100 mln kliknięć, oferujących szybką reakcję, wysoką precyzję oraz funkcję Rapid Trigger. Polling rate 8K przekłada się na opóźnienie na poziomie 0.125 ms. Całość uzupełniają niskoprofilowa obudowa, odłączane podparcie nadgarstków, programowalne pokrętło przewijania, wysuwany uchwyt pod kciuk oraz podświetlenie RGB każdego klawisza.



KP7 jest kompatybilna z systemami Windows 10 i 11. Przedsprzedaż już ruszyła, a sugerowana cena detaliczna wynosi 109,99 euro. Sprzedaż rozpocznie się 21 maja 2026 roku.





Command Series MC7

Bezprzewodowa mysz do gier Command Series MC7 została zaprojektowana z myślą o graniu, streamowaniu i codziennej pracy. Dotykowy ekran Command Touch Display umożliwia szybkie sterowanie ustawieniami bez potrzeby korzystania z rozbudowanego oprogramowania czy nadmiaru przycisków. Użytkownik może zmieniać DPI, przełączać profile, uruchamiać makra oraz obsługiwać aplikacje bez wychodzenia z gry. Dla streamerów i twórców oznacza to wygodny dostęp do funkcji OBS, wyciszania mikrofonu czy uruchamiania programów.



MC7 oferuje trzy tryby łączności: bezprzewodowy 2.4 GHz, Bluetooth oraz przewodowy. Polling rate 8K przekłada się na opóźnienie 0,125 ms. Model wyposażono w sensor Owl Eye 30 000 DPI oraz optyczne przełączniki Titan. W zestawie znalazły się dwie wymienne baterie 1000 mAh oraz stacja ładująca. Każda z baterii zapewnia do 10 godzin pracy przy pełnej wydajności lub do 15 godzin w trybie 8K z wyłączonym podświetleniem. Ergonomiczna konstrukcja dla osób praworęcznych została uzupełniona o kółko przewijania 4D, podświetlenie RGB, 33 programowalne funkcje Easy-Shift oraz profile zapisane w pamięci urządzenia.



MC7 jest kompatybilna z systemami Windows 10 i 11. Przedsprzedaż już ruszyła, a cena wynosi 159.99 euro. Sprzedaż rozpocznie się 19 lipca 2026 roku.





Command Series MC5

Bezprzewodowa mysz do gier Command Series MC5 powstała z myślą o graczach oczekujących szybkości, precyzji i szerokich możliwości personalizacji. Model oferuje do 29 programowalnych funkcji Easy-Shift, boczne klikalne pokrętło oraz kółko przewijania 4D. Polling rate 8K i opóźnienie 0.125 ms mają zapewnić bardzo szybką reakcję, a czas pracy baterii sięga do 35 godzin w trybie 8K. Mysz wyposażono również w sensor Owl Eye 30 000 DPI oraz optyczne przełączniki Titan.



MC5 współpracuje z systemami Windows 10 i 11. Przedsprzedaż już ruszyła, a cena urządzenia wynosi 119.99 euro. Sprzedaż rozpocznie się 19 lipca 2026 roku.





Command Series MC3

Przewodowa mysz do gier Command Series MC3 stawia na precyzję i stabilność działania dzięki przewodowej łączności USB. Model oferuje do 29 programowalnych funkcji Easy-Shift, kółko przewijania 4D, sensor Owl Eye 30000 DPI z częstotliwością raportowania 1 kHz, optyczne przełączniki Titan, podświetlenie RGB oraz zapis profili w pamięci urządzenia.MC3 jest kompatybilna z systemami Windows 10 i 11. Przedsprzedaż już ruszyła, a cena wynosi 79.99 euro. Sprzedaż rozpocznie się 19 lipca 2026 roku.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach