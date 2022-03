Seria monitorów Samsung Smart Monitor M8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadził na rynek nową linię monitorów Smart M8 o dopracowanym, stylowym designie. Nowe wszechstronne monitory M8 wyróżnia charakterystyczny dla produktów Samsung, ikoniczny smukły design. 32-calowy Smart Monitor M8 z technologią wyświetlania obrazu w rozdzielczości UHD i kamerą SlimFit dostępny będzie w czterech nowych kolorach – ciepłej bieli (warm white), różowym (sunset pink), niebieskim (daylight blue) oraz zielonym (spring green). Nowy Smart Monitor M8 pełni nie tylko rolę tradycyjnego monitora, ale również zapewnia użytkownikom dostęp do usług OTT – takich jak m.in., Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ i Apple TV – przez Wi-Fi bez konieczności podłączania do komputera lub telewizora.







Jeśli chodzi o styl, monitor M8 oferuje zarówno wydajność przestrzenną, jak i wydajną pracę w ultra stylowym wydaniu. Grubość nowego modelu wynosi tylko 11.4 mm – co oznacza, że jest on o blisko ¾ cieńszy od poprzednich modeli. Jego wyrafinowana konstrukcja wyróżnia się ponadto płaskim tyłem, natomiast dostępne opcje kolorystyczne M8 oparto na stylowej, ciepłej bieli, która dopełni każde wnętrze.



Smart Monitor M8 oferuje również niezrównane wsparcie w zakresie produktywności. Dzięki funkcji bezsprzewodowego podłączania zewnętrznych urządzeń, M8 zapewnia doskonałe warunki dla domowego biura bez konieczności używania komputera PC. W ramach interfejsu użytkownika (The Workspace User Interface) M8 oferuje na jednym ekranie wszystkie usługi potrzebne do pracy, umożliwiając użytkownikom bezprzewodową łączność z komputerem działającym w oparciu o systemy Windows lub Mac, a także efektywne wykorzystywanie szerokiej gamy przydatnych funkcji, takich jak Samsung DeX, Apple AirPlay 2 i chmura Microsoft 365, jak również możliwość wyświetlania treści ze smartfonu.



Oprócz tego monitor M8 dysponuje magnetyczną, odłączaną kamerą SlimFit, którą można dołączyć do monitora bez konieczności sięgania po przewody. Kamera SlimFit została wyposażona w funkcję śledzenia twarzy i automatyczny zoom, dzięki czemu błyskawicznie identyfikuje twarz osoby na ekranie. Innymi słowy, jest w stanie podążać w ślad za indywidualnym obiektem i uchwycić go, co doskonale sprawdzi się w przypadku aktywnych prezentacji lub streamingu na żywo. Ponadto monitor obsługuje aplikacje wideoczatu takie jak Google Duo, umożliwiając użytkownikowi pracę zdalną i udział w wideokonferencjach z domu lub z miejsca pracy dzięki kamerze SlimFit.



Smart Monitor M8 wyposażono w moduł IoT o nazwie SmartThings, za pośrednictwem którego użytkownik może podłączyć bezprzewodowo wszystkie swoje urządzenia w IoT. Aplikacja SmartThings umożliwia użytkownikowi łatwe śledzenie urządzeń IoT w całym domu, dzięki intuicyjnemu panelowi sterownia, który wyświetla informacje przekazywane przez inne urządzenia podłączone do M8, w tym włączniki światła i gniazdka.



Pilot do M8 jest wyposażony w mikrofon o wysokiej czułości i dalekim zasięgu, dzięki któremu można sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych przy pomocy Bixby czy Amazon Alexa. Ponadto mikrofon wykorzystuje funkcję zawsze asystenta głosowego, umożliwiając uruchomienie monitora za pomocą głosu nawet kiedy ekran jest wyłączony.



Szeroki zestaw funkcji monitora dopełnia wyświetlacz wyposażony w technologię adaptacyjnego obrazu, która zwiększa komfort użytkownika, automatycznie dostosowując jasność i temperaturę barwową. Monitory M8 są też wyposażone w podstawę z regulacją wysokości i funkcję przechylania, które umożliwiają użytkownikowi znalezienie doskonałej pozycji dla każdego projektu, seansu filmowego czy sesji szkoleniowej.



Samsung Smart Monitor M8 jest obecnie dostępny w przedsprzedaży na całym świecie w różnych kolorach i konfiguracjach.































Źródło: Info Prasowe / Samsung