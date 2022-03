Xiaomi - Premiera Redmi Note 11 Pro+ 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, wyposażony w łączność 5G, ultraszybkie ładowanie 120 W HyperCharge i zaawansowany aparat 108 MP wyznacza nowy standard, oferując wyjątkową wydajność w bardzo przystępnej cenie, co czyni go topowym modelem w swoim segmencie. Jako pierwszy w historii smartfon Redmi, wyposażony w ładowarkę przewodową 120 W, Redmi Note 11 Pro+ 5G ładuje baterię o pojemności 4500 mAh do 100% w zaledwie 15 minut1. Zapewnia również pewność i stabilność ładowania dzięki wbudowanym ponad 40 funkcjom bezpieczeństwa. Nowy Redmi ma także certyfikat TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.







Redmi Note 11 Pro+ 5G wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 108 MP, uzupełniony o ultraszeroką kamerę 8 MP i aparat tele 2 MP. Główny aparat ma matrycę HM2 i podwójne natywne ISO, co pozwala uchwycić każdą chwilę w wysokiej rozdzielczości i z wiernie odwzorowanymi szczegółami, nawet w słabych warunkach oświetleniowych.



Urządzenie wyposażono również w 6.67-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED DotDisplay, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz, dzięki czemu przewijanie i przesuwanie jest płynne i przyjemne.



Redmi Note 11 Pro+ 5G jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920, który dzięki energooszczędnemu procesowi technologicznemu 6 nm przenosi wydajność mobilną na zupełnie nowy poziom.



Redmi Note 11 Pro+ 5G jest oferowany w wersji 6 GB + 128 GB i kosztuje 1899 PLN.



Będzie dostępny w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, online, w dobrych sieciach handlowych: Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, Techwish, x-kom oraz na allegro. Dostępność w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić.

























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi