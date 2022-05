Seria produktów Logitech Master MX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech poszerza serię Master o dwie nowe klawiatury mechaniczne - pełnowymiarową MX Mechanical i minimalistyczną MX Mechanical Mini - oraz mysz MX Master 3S. Logitech Master to najbardziej wydajne i precyzyjne urządzenia przygotowane z myślą o profesjonalnych twórcach cyfrowych. MX Mechanical i MX Mechanical Mini oferują najnowszą generację niskoprofilowych przełączników mechanicznych. Przełącznik klawiszy Tactile Quiet (brązowy) sprawia, że jest to najcichsza klawiatura mechaniczna Logitech, dająca wyjątkowe odczucie mechanicznego pisania. Klawiatury mają dwukolorowe nasadki klawiszy, co zapewnia optymalną widoczność peryferyjną.







Inteligentne podświetlenie, dostępne w sześciu opcjach, automatycznie dostosowuje jasność do oświetlenia otoczenia i wyłącza się, gdy nie jest potrzebne, dbając o efektywne zużycie baterii.



Odpowiedzią na coraz większe potrzeby zaawansowanych twórców jest również mysz MX Master 3S z czujnikiem optycznym o rozdzielczości 8000 DPI, który działa na większości powierzchni – również na szkle – i zapewnia szybszą pracę z monitorami o wysokiej rozdzielczości. Kliknięcia są o 90% cichsze w porównaniu z poprzedniczką MX Master 3 przy zachowaniu tak samo dobrego poczucia precyzji, dzięki czemu można skupić się na pracy, a nie na hałasie.



W MX Master 3S zastosowano elektromagnetyczną rolkę z technologią MagSpeed, która w sekundę przewija 1000 wierszy, boczne kółko przewijania dla szybszej nawigacji w poziomie, oraz unikalny, ergonomiczny kształt, stworzony na długie godziny komfortowej pracy.



Nowe urządzenia są dostępne w sprzedaży od 24 maja. Przewidywane ceny detaliczne: klawiatura MX Mechanical - 789 PLN, klawiatura MX Mechanical Mini - 699 PLN, mysz MX Master 3S - 569 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Logitech