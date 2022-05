AMD na COMPUTEX 2022 - Ryzen 7000, platforma AM5 i inne...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w trakcie „keynote” COMPUTEX 2022 dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su wraz z innymi dyrektorami firmy przedstawili najnowsze innowacje komputerowe AMD, a wśród nich: Procesory AMD Ryzen 7000 dla komputerów stacjonarnych, skonstruowane w oparciu o 5-nanometrową architekturę „Zen 4” podwoją ilość pamięci podręcznej L2 na każdy rdzeń i zapewnią ponad 15% wzrostu wydajności jedno-wątkowej. Procesory będą także wyposażone w nowy 6-nanometrowy rdzeń I/O ze zintegrowanym układem graficznym na bazie architektury AMD RDNA 2 i obsługą pamięci DDR5 i PCI Express 5.0. Premiera Ryzen 7000 jest zaplanowana na jesień 2022 roku.







- Platforma AMD AM5: to całkowicie nowa platforma z gniazdem LGA zaprojektowana dla procesorów AMD Ryzen 7000. Dzięki niej komputery stacjonarne otrzymają więcej zaawansowanych funkcji. Płyty główne będą się dzielić na 3 kategorie: AMD X670 Extreme, AMD X670 i AMD B650.

- Procesory „Mendocino”: to najnowsze rozwiązania mobilne z rodziny Ryzen z rdzeniami „Zen 2” i układem graficznym na bazie architektury AMD RDNA 2, które powinny zapewnić znakomity stosunek ceny do wydajności. Pierwsze systemy z tymi procesorami producenci OEM wprowadzą na rynek w 4 kwartale 2022 roku.

- AMD Smart Access Storage: to najnowsza z technologii z rodziny AMD Smart, która pomaga skracać czas ładowania gier i przyspiesza wczytywanie tekstur.

- Nowe systemy AMD Advantage: m.in. firma Corsair wprowadza swój pierwszy laptop zaprojektowany dla graczy i „streamerów”, wyłącznie w standardzie AMD Advantage.



































Źródło: Info Prasowe / AMD