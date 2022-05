Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Fury – gamingowy oddział Kingston Technology Company Inc., ogłosił dziś premierę pamięci Kingston FURY Beast DDR5 RGB. Linia Kingston FURY Beast może poszczycić się pierwszym modułem DDR5, który przekroczył prędkość 10000 MT/s. Ponadto najnowsza w ofercie pamięć DDR5 charakteryzuje się ulepszonymi efektami świetlnymi RGB, które zapewniają jasne i płynne podświetlenie. Dzięki oprogramowaniu Kingston FURY CTRL użytkownicy mogą wybierać z biblioteki predefiniowanych wzorów i efektów lub ustawić własne, wyjątkowe efekty RGB. Wszystkie moduły Kingston FURY Beast DDR5 RGB są wyposażone w opatentowaną technologię Kingston FURY Infrared Sync Technology, która pozwala utrzymać efekty świetlne w idealnej synchronizacji. Wysoką optymalizację i bezpieczeństwo zapewniają certyfikat Intel XMP 3.0-Ready i certyfikaty najważniejszych producentów płyt głównych.







Szybkość modułów Kingston FURY Beast DDR5 RGB zaczyna się od 4800 MT/s, a zastosowanie technologii Plug N Play umożliwia automatyczne przetaktowywanie. W modułach o prędkości 5200 MT/s i szybszych włączane są profile Intel XMP 3.0, które blokują prędkość, timingi i napięcie. Zarówno weteranom gier, jak i początkującym graczom Kingston FURY Beast DDR5 RGB pozwoli zmaksymalizować wydajność w grach.



Kingston FURY Beast DDR5 RGB jest dostępna w pojedynczych modułach w wersjach: 8 GB, 16 GB i 32 GB oraz w podwójnych zestawach do 64 GB, o szybkości do 6000 MT/s. Są one objęte gwarancją na cały okres eksploatacji oraz legendarną niezawodnością firmy Kingston.





Specyfikacja Kingston FURY Beast DDR5 RGB:

• Ulepszone RGB, które zapewnia jaśniejsze i bardziej płynne podświetlenie.

• Nowa konstrukcja radiatora.

• Możliwość dostosowania szerokiej gamy efektów świetlnych RGB za pomocą oprogramowania Kingston FURY CTRL lub oprogramowania producenta płyty głównej.

• Opatentowana technologia Kingston FURY Infrared Sync.

• Intel XMP 3.0-Ready and Certified. Zaawansowana wstępna optymalizacja timingów, prędkości i napięcia w celu podkręcenia wydajności oraz zapisywania nowych profili użytkownika za pomocą programowalnego układu PMIC.

• Certyfikowane przez najważniejszych producentów płyt głównych na świecie. Przetestowane i sprawdzone pod kątem preferowanych płyt głównych.

• Zwiększona stabilność podczas przetaktowywania: Technologia On-die ECC (ODECC) pomaga zachować integralność danych i utrzymać najwyższą wydajność.

• Plug N Play przy 4800 MT/s1,2. Kingston FURY Beast DDR5 RGB automatycznie przetaktowuje się do najwyższej wymienionej prędkości dozwolonej przez system BIOS.

• Pojemności:

Pojedyncze – 8GB, 16GB, 32GB

Podwójne – 16GB, 32GB, 64GB

• Częstotliwości: 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s, 6000 MT/s

• Latencja: CL38, CL40

• Napięcie: 1.1V, 1.25V, 1.35V

• Temperatura pracy: 0°C-85°C

• Wymiary: 133.35 mm x 42.23 mm x 7.11 mm























Źródło: Info Prasowe / Kingston