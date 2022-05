World of Tanks i Warhammer 40.000!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy sezon przepustki bitewnej zbliża się wielkimi krokami i dzięki nawiązaniu współpracy z uniwersum Warhammer 40.000 gracze będą mogli reprezentować ulubioną frakcję z mrocznej przyszłości! Nadchodzący sezon będzie składał się z 3 rozdziałów, po 50 poziomów każdy, które będą mogły być wykonane w dowolnej kolejności. Mechanika jest bardzo prosta – za udział w bitwach losowych na czołgach poziomów VI – X gracze będą dostawać punkty do przepustki, ich ilość zależy od wyników. Można też wykonywać dzienne misje dostępne dla czołgów wszystkich poziomów. Za przejście każdego z rozdziałów, gracze zostaną nagodzeni stylem 3D jednej z frakcji Warhammer 40.000 – Ultramarines, Evil Sunz Orks i Death Guard. A wraz z nim otrzymacie dowódcę danej grupy, styl 2D i zestaw elementów związanych z daną frakcją!







„Cieszymy się na współpracę i pojawienie się uniwersum 40K w World of Tanks i jesteśmy pewni, że naszym graczom się ono spodoba,” mówi Max Chuvalov, dyrektor wydawniczy World of Tanks. „Podobnie jak w Warhammerze 40,000 bitwy w World of Tanks są nastawione na strategię, rozumienie swojej roli w walce oraz współpracę, aby osiągnąć zwycięstwo.”





























Źródło: Info Prasowe / Wargaming