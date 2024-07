Sharp - nowe telewizory 4K Ultra HD Quantum Dot

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics prezentuje nową serię telewizorów 4K Ultra HD Quantum Dot (QLED) – GR. Nowe bezramkowe modele telewizorów z częstotliwością odświeżania 120/144 Hz i HDMI 2.1 z funkcją VRR z pewnością zachwycą graczy. Dzięki pierwszorzędnym funkcjonalnościom obrazu i dźwięku, entuzjaści kina domowego również będą zachwyceni. Wprowadzając serię GR, firma Sharp kontynuuje sukces serii FQ. Dzięki modelom 4K Ultra HD QLED Google TV z serii GR, Sharp prezentuje zaawansowane technologie dla wymagających użytkowników, którzy mają najwyższe wymagania co do jakości obrazu i dźwięku, zarówno w grach, streamingu, jak i klasycznej telewizji. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz (dla konsol do gier) lub 144 Hz (dla gier PC) oraz certyfikat AMD FreeSync Premium zapewniają płynny, ostry jak brzytwa ruch, zapewniając wciągające wrażenia z gry bez opóźnień.







Technologia Sharp AQUOS Smooth Motion 144 zapewnia, że szybkie ruchy, na przykład w filmach akcji lub dynamicznych grach, są zawsze wyświetlane wyraźnie i bez zniekształceń. Dzięki temu każdy obraz staje się wizualnym przeżyciem. Technologia Quantum Dot QLED w połączeniu z wysoką jasnością obrazu zapewnia żywe kolory i imponujący kontrast, idealne dla najwyższej klasy treści HDR i Dolby Vision. Dzięki użyciu technologii Sharp AQUOS AI (Sztuczna Inteligencja) do przetwarzania obrazu, obrazy są automatycznie optymalizowane poprzez dostosowanie kolorów, jasności i kontrastu do treści, a skalowanie 2K - 4K jest obliczane z dużo wyższą dokładnością. Zintegrowany czujnik oświetlenia otoczenia monitoruje aktualne warunki w pomieszczeniu, a Dolby Vision IQ pomaga dostosować reprodukcję obrazu do tych warunków, biorąc również pod uwagę dynamiczne metadane treści.



Renomowani partnerzy audio i technologia Sharp AQUOS Wireless Surround

Aby zapewnić najlepsze wrażenia dźwiękowe, firma Sharp skorzystała ze wsparcia renomowanych gigantów audio. Oprócz 2-drożnego systemu głośników Harman Kardon, zastosowano zaawansowane technologie dźwięku 3D - Dolby AtmosTM i dts:XTM. Seria GR obsługuje również technologię AQUOS Wireless Surround firmy Sharp, która umożliwia użytkownikom bezprzewodowe podłączenie dodatkowych głośników surround firmy Sharp (CP-AWS2001) i subwoofera (CP-AWS0101) do telewizora, aby stworzyć wciągający dźwięk przestrzenny w całym pomieszczeniu.



Elegancki wygląd i przyjazne dla użytkownika funkcje

Seria GR zachwyca bezramkową, całkowicie aluminiową konstrukcją, która dodaje nowoczesnego charakteru każdej przestrzeni mieszkalnej. Modele te są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także funkcjonalne. System operacyjny Google TV zapewnia przyjazną dla użytkownika i intuicyjną obsługę, ułatwiając dostęp do praktycznie wszystkich dostępnych usług streamingowych i aplikacji. Kolejną atrakcją jest zasilany energią słoneczną pilot zdalnego sterowania, który jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ale także eliminuje kłopoty z poszukiwaniem baterii. Modele GR są wyposażone w cztery wejścia HDMI 2.1, które obsługują różne funkcje gier (np. ALLM i VRR). Bluetooth, wyjście AUX, optyczne cyfrowe wyjście audio i dwa porty USB są również dostępne do odtwarzania dodatkowych treści multimedialnych.



Cena i dostępność

Telewizory 4K Ultra HD są teraz dostępne w następujących rozmiarach:

43-calowy (109 cm): 2399 PLN (będzie dostępny w późniejszym terminie)

50-calowy (127 cm): 2799 PLN

55-calowy (139 cm): 3199 PLN

65-calowy (165 cm): 3999 PLN





























źródło: Info Prasowe - Sharp