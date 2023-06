Sharp/NEC wprowadza na rynek nowe, interaktywne monitory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek nowe, interaktywne monitory do współpracy Sharp serii LC z dotykiem w technologii podczerwieni i w rozmiarach 65", 75" i 86". Monitory typu "all-in-one" są wyposażone w fabrycznie zainstalowane aplikacje, a dzięki bezprzewodowej łączności zapewniają możliwość błyskawicznej prezentacji oraz interakcji. Zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach z sektora szkolnictwa wyższego oraz salach szkoleniowych w korporacjach. Monitory z serii Sharp LC to realne rozwiązania typu plug-and-play, które obsługują scenariusze Bring-Your-Own-Meeting (BYOM): dzięki standardowi USB-C do podłączenia urządzenia zewnętrznego do monitora wystarczy tylko jeden kabel. Dzięki dodatkowemu wyjściu HDMI użytkownicy mogą łączyć modele LC z innymi, większymi wyświetlaczami (np. z projektorem w audytorium) i w ten sposób łatwo wyświetlać treści na dodatkowym ekranie, jeśli potrzebny jest większy rozmiar obrazu dla większej widowni.







Seria Sharp LC ma możliwość dostosowania ekranu głównego, a tym samym łatwego, dopasowanego do indywidualnych preferencji, dostępu do aplikacji. Ponadto można zmienić nazwy wejść wideo w celu łatwiejszej nawigacji podczas przełączania źródeł. Monitory są dostarczane z fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami, takimi jak chociażby EShare do bezprzewodowego udostępniania treści między urządzeniami i uczestnikami, czy aplikacja białej tablicy. W połączeniu z innymi zintegrowanymi narzędziami oraz z ekranem dotykowym imitującym naturalne doświadczenie pisania na papierze, funkcje te pozwalają na intuicyjną, twórczą współpracę użytkowników.



Cen dla poszczególnych modeli, nie podano.





















Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC