Sharp na targach IFA 2024 - nowości w dziedzinie TV, audio i e-mobilności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics rozszerza swoje portfolio o imponujące nowe produkty w kategorii telewizorów, audio i e-mobilności pod hasłem „Simply Better Lifestyle”. W centrum uwagi znajdą się nowe inteligentne telewizory Sharp AQUOS XLED miniLED 120/144Hz i AQUOS 4K 120/144Hz QLED z innowacyjnym, nowym chipsetem Pentonic, jakością obrazu AI, dźwiękiem przestrzennym, najnowszym Google TV i obsługą VRR 144 Hz dla gier. Wraz z głośnikiem imprezowym Sharp XParty Sing i kieszonkowym radiem Sharp DR-P520 „Osaka”, Sharp wnosi powiew świeżości do świata przenośnej elektroniki użytkowej. Firma Sharp wprowadza również nową gamę soundbarów z serii Q, która łączy najwyższą jakość dźwięku ze stylowym wzornictwem.







Ponadto firma Sharp nawiązała współpracę z firmą Exeger, aby zintegrować ich technologię ogniw słonecznych Powerfoyle z gamą pilotów zdalnego sterowania. Nowatorska technologia płynnie wtapia się w design produktu, eliminując konieczność wymiany baterii.



Telewizory: 120/144Hz Sharp AQUOS XLED miniLED i AQUOS 4K TV z technologią QLED

Sharp prezentuje dwie nowe, smukłe i bezramkowe serie telewizorów, które są klasą samą w sobie: Sharp AQUOS XLED miniLED 120/144Hz (jasność do 1400 nitów i do 1400 stref przyciemniania) oraz AQUOS 4K TV z technologią QLED (rozmiar do 98"). Oba modele wykorzystują zaawansowaną technologię AI Image Enhancement z AI Super Resolution 2. generacji, AQUOS Smooth Motion 144 Hz z FreeSync Premium i Dolby Vision IQ, która sprawia, że treści 4K HDR są wizualnie doskonałe. Dzięki sztucznej inteligencji jakość obrazu jest poprawiana za pomocą algorytmów wygładzania krawędzi i rekonstrukcji szczegółów. System dźwięku 2.1 od Harman-Kardon i wsparcie dla Dolby Atmos i DTS:X obiecują wyjątkowe wrażenia kina domowego. Inteligentne funkcje z ekosystemu Google TV Smart TV i pionierskie sterowanie głosowe uzupełniają mocne strony telewizorów Sharp.



Soundbary Sharp Q dostrojone przez Devialet

Wraz z serią Q, Sharp ustanawia nowy kamień milowy w swojej historii. Sharp wprowadza na rynek dwa nowe modele soundbarów, które łączą w sobie najnowsze technologie z wyjątkowym wzornictwem i atrakcyjną ceną dla konsumentów. Soundbary oferują wysokiej jakości dźwięk przestrzenny Dolby Atmos i DTS:X 3D w konfiguracjach 3.1.2 lub 5.1.2, w tym potężny bezprzewodowy subwoofer zapewniający kinowe basy. Oferują one również specjalną funkcję w połączeniu z bezprzewodowymi tylnymi głośnikami surround (sprzedawanymi oddzielnie), których można użyć do rozszerzenia systemu odpowiednio do 5.1.4 lub 7.1.4 full-surround. Sharp korzysta również z dźwięku dostrojonego przez inżynierów akustycznych Devialet, a Soundbary będą opatrzone logo „Tuned by Devialet”.



Nowy głośnik zewnętrzny Sharp dołącza do XParty

Nowy głośnik Sharp XParty Sing PS-931 jest kontynuacją udanej serii głośników Sharp XParty. Nowy głośnik zastępuje najlepiej sprzedający się model PS-929 firmy Sharp i posiada liczne ulepszenia, w tym lżejszy akumulator litowo-jonowy zapewniający do 13 godzin odtwarzania, stopień ochrony przed zachlapaniem IPX4 i funkcję szybkiego ładowania. Głośnik zewnętrzny posiada również mikrofon do śpiewania lub wygłaszania komunikatów. Głośnik imprezowy XParty Sing można łatwo podłączyć przez Bluetooth 5.3, a z drugim głośnikiem staje się parą stereo dzięki trybowi Duo.



Kieszonkowe radio DAB+ z technologią BestTune

Nowe kieszonkowe (lub ręczne) radio Sharp DR-P520 „Osaka” łączy w sobie zalety i lekkość kompaktowego urządzenia z najnowszą technologią radiową. To cyfrowe radio wykorzystuje zaawansowaną technologię BestTune, która łączy FM, DAB i DAB+ w jedną listę stacji, która automatycznie wybiera źródło w zależności od siły sygnału. Kolejną wygodną funkcją jest pokaz slajdów, który wyświetla zdjęcia i informacje nadawane przez stacje DAB+ na kolorowym ekranie. Radio kieszonkowe ma wbudowany akumulator litowo-jonowy, który można ładować przez port USB-C. Odtwarzanie może odbywać się przez wbudowany głośnik lub przez gniazdo słuchawkowe.



E-mobilność: bardziej zrównoważony sposób podróżowania

Firma Sharp stale rozwija obszar e-mobilności i prezentuje na targach IFA zwiększoną gamę produktów. Tegoroczna oferta obejmuje prawie 20 rowerów elektrycznych. Główny nacisk położono na kategorie rowerów składanych, miejskich, trekkingowych i cargo. Kolejnym nowym partnerem jest MotoBoost Crank z nową gamą rowerów treningowych. Wraz z Sharp KT3 i KT4, na rynek wchodzą również dwa nowe e-skutery firmy Sharp, wprowadzając szereg ulepszeń i nowych kolorów do portfolio e-mobilności Sharp.











źródło: Info Prasowe - Sharp