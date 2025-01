Sharp/NEC świętuje 40 lat technologii MultiSync

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe świętuje 40-lecie przełomowej technologii MultiSync, pionierskiej innowacji, która zrewolucjonizowała branżę monitorową i stała się wzorcem jakości i niezawodności. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1985 roku, MultiSync ustanowił standard dla wysokowydajnych rozwiązań do wyświetlania obrazu. Monitory z MultiSync w nazwie stały się jednymi z najbardziej udanych modeli w branży, sprzedając się do tej pory w ponad 54 milionach egzemplarzy na całym świecie. NEC MultiSync był pierwszym udanym monitorem z automatyczną synchronizacją wielu częstotliwości, którego użytkownicy nie musieli wymieniać na nowy model w przypadku modernizacji komputera, co czyni go jednym z pierwszych przyszłościowych urządzeń peryferyjnych w historii.







Cztery dekady później firma Sharp/NEC nadal koncentruje się na optymalizacji elastyczności i kompatybilności swoich rozwiązań w zakresie monitorów, aby zapewnić użytkownikom jeszcze lepsze użytkowanie. Firma Sharp/NEC wciąż przesuwa granice technologii wyświetlania, od wczesnych monitorów CRT do najnowszych osiągnięć w wyświetlaczach LCD i LED, a MultiSync® wyznacza standardy branżowe w zakresie najwyższej jakości obrazu, niezawodności i trwałości.



W miarę jak Sharp/NEC ewoluuje, wprowadzając nowe produkty pod marką Sharp, firma nadal dąży do rozwoju swoich wyświetlaczy, koncentrując się na energooszczędności i szerokiej funkcjonalności. Ze swoim zaangażowaniem w jakość, profesjonalną obsługę i zrównoważony rozwój, Sharp/NEC jest zaufanym partnerem i doradcą dla klientów i użytkowników końcowych na całym świecie.



Nowe produkty Sharp MultiSync zostaną zaprezentowane w dniach od 4 do 7 lutego 2025 roku na targach Integrated Systems Europe (ISE) na stoisku E500 w hali 3 w Fira Barcelona, Hiszpania.











źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC