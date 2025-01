Sun Wukong w World of Warships

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej cross-platformowej wieloosobowej gry morskiej World of Warships: Legends, celebruje księżycowy nowy rok. Bohaterem lutowej aktualizacji, która przenosi do gry historię z „Wędrówki na Zachód”, jest małpi król, Sun Wukong – zaimplementowany jako przebranie Dowódcy. Swój debiut w grze ma też nowy japoński krążownik Tokachi oraz kampania „Rose of Picardy” zawierająca nowy francuski pancernik. Z kolei w Biurze udostępniony zostaje panazjatycki krążownik legendarnego poziomu. Zwieńczeniem zawartości wprowadzonej w tej aktualizacji są nowe historyczne wydarzenie oraz wiele elementów do odkrycia przez graczy.







Podróż Sun Wukonga w księżycowy nowy rok

World of Warships: Legends prezentuje własną wersję powieści „Podróż na Zachód”. Legendarny małpi król, Sun Wukong, wprowadzony do gry jako przebranie Dowódcy, przejmuje stery na panazjatyckim krążowniku premium VII poziomu Wukong. Okręt charakteryzuje się niezrównaną siłą ognia, aby oddać charakter nieśmiertelnego demona. W nowej aktualizacji nie zabraknie też wyobrażenia innych bohaterów powieści w postaci skórek do okrętów. W ich skład wchodzą Zhu Bajie, Sha Wujing i Tan Sanzang.



Ubiegłoroczne celebracje księżycowego nowego roku oraz ich zawartość powracają do gry w nowej aktualizacji. Ci, którzy nie mieli okazji pozyskać poprzedniej zawartości, w tym przebrania dla Dowódcy Celestial Guardian, mogą to zrobić teraz. Na morskich wilków czeka też nowy japoński krążownik premium VI Poziomu Tokachi. Zarówno stara, jak i nowa zawartość będzie dostępna w specjalnych kontenerach Lunar New Year ’25, które można pozyskać w sklepie lub w ramach progresji głównej kampanii, misji „Journey to the West” lub misjach specjalnych dla wybranych panazjatyckich i japońskich okrętów.



Kampania Rose of Picardy i nowy francuski pancernik

Nowa morska siła pojawiła się na horyzoncie. Mogą ją zdobyć ci, którzy ukończą kampanię „Rose of Picrady”. Na śmiałków czeka francuski pancernik Premium Picardie VII poziomu. Ta wszechstronna jednostka wyposażona jest w 16 dział, potężną baterię pomocniczą oraz materiały eksploatacyjne zwiększające szybkość przeładowania. Całość czyni ten okręt wyjątkowo niszczycielską siłą. Można go zdobyć poprzez ukończenie 100 kamieni milowych na przestrzeni 5 tygodnia dla tych, którzy posiadają wsparcie Admiralicji. Mechanika nadrabiania zaległości pozwoli na nadgonienie niedokończonych wyzwań.



Legendarny okręt wpływa do Biura

Legendarny lekki panazcjatycki krążownik dostępny do zbadania w Biurze stanowi zwieńczenie lutowej aktualizacji. Jinan ma do dyspozycji 20 potężnych i trudnych do wykrycia torped głębinowych, a także charakteryzuje się sporą zwrotnością i szybkością, co czyni go niebezpiecznym przeciwnikiem. Razem z nową jednostką gracze będą mogli otrzymać skórkę The Four Elements do Jinan, panazjatyckiego Dowódcę Chena Shaokuana oraz wiele surowców. Flaga Jinan będzie również dostępna w misji “Journey to the West”.

Na graczy czeka też wydarzenie „Across the Java Sea”, które pozwoli im zagłębić się w tematycznych misjach i wypłynąć historycznymi okrętami, trzeci sezon Pucharu Floty, trzy nowe sezony bitew rankingowych oraz szereg zmian i ulepszeń.

































źródło: Info Prasowe - Wargaming