Sharp/NEC - Monitory Windows Collaboration Display

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sharp NEC Display Solutions Europe zaprezentuje na targach ISE 2022 w Barcelonie dwa rozwiązania w zakresie monitorów, które usprawnią hybrydową współpracę w biurze: 55-calowy monitor NEC MultiSync® WD551 Windows Collaboration Display oraz 70-calowy monitor Sharp PN-CD701 Windows Collaboration Display. Oba monitory obsługują scenariusze typu "Bring-Your-Own-Meeting" (BYOM). Użytkownicy po prostu podłączają własne urządzenie za pomocą bezpiecznego kabla USB-C i mogą natychmiast udostępniać treści oraz rozpocząć spotkania wideo za pomocą znanych narzędzi firmy Microsoft, takich jak Office 365 i Microsoft Teams. Zaimplementowana w obydwóch monitorach technologia dotykowa PCAP klasy premium zapewnia naturalne wrażenia podobne do pisania na papierze.







Ostatnie badania rynkowe wykazały, że po COVID pracownicy już nie wrócą do biur w pełnym wymiarze godzin. W przyszłości większość spotkań będzie miała charakter hybrydowy - część osób będzie uczestniczyć w nich z firmowej sali konferencyjnej, a część z domu. Sale spotkań i współpracy będą musiały sprostać temu wyzwaniu, oferując odpowiednie rozwiązania dotyczące interaktywnych monitorów.



Zarówno 55-calowy monitor NEC MultiSync WD551 Windows Collaboration Display, jak i 70-calowy monitor Sharp PN-CD701 Windows Collaboration Display są właśnie takimi rozwiązaniami. Za pomocą jednego kabla USB-C użytkownicy mogą podłączyć do nich swoje własne urządzenia. Znany im interfejs i narzędzia natychmiast przenoszą się na ekrany; kamera, mikrofon i głośniki są automatycznie dostępne, niezależnie od używanej platformy wideo. Dzięki koncepcji BYOM użytkownicy otrzymują bezproblemowe i intuicyjne spotkania hybrydowe, bez względu na to, jak daleko znajdują się poszczególni uczestnicy. Współpraca przebiega jeszcze sprawniej dzięki certyfikowanym narzędziom firmy Microsoft i naturalnym odczuciom pisania po ekranie, jakie zapewnia technologia dotykowa PCAP Premium.



Firma Sharp/NEC zaprezentuje oba monitory Windows Collaboration Displays na targach ISE 2022 w Barcelonie, w dniach 10-13 maja.















Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC