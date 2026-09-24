Shokz prezentuje OpenFit Air 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Shokz wprowadza do Polski OpenFit Air 2, nową generację bezprzewodowych słuchawek open-ear z zausznikiem. Każda słuchawka waży 7,2 grama, co czyni je najlżejszym modelem tego typu w dotychczasowej ofercie marki. OpenFit Air 2 łączą otwartą konstrukcję z systemem Bassphere, algorytmem OpenBass 2.0, redukcją szumów podczas rozmów wspieraną przez AI oraz czasem pracy do 36 godzin wraz z etui. OpenFit Air 2 zostały zaprojektowane z myślą o użytkowaniu, które nie kończy się wraz z treningiem. Otwarta konstrukcja pozwala zachować kontakt z otoczeniem podczas spaceru, dojazdu do pracy, aktywności fizycznej czy rozmów, a jednocześnie nie wymaga umieszczania słuchawki w kanale słuchowym.







Każda słuchawka waży zaledwie 7.2 g. Za stabilne dopasowanie odpowiada cienki, 0.75-milimetrowy szkielet ze stopu niklu i tytanu oraz ergonomiczny zausznik dopasowujący się do kształtu uszu. Konstrukcja ma ograniczać punkty nacisku, a jednocześnie utrzymywać słuchawki na miejscu także podczas bardziej intensywnej aktywności.



Więcej basu w otwartej konstrukcji

Jednym z głównych wyzwań technologii open-ear pozostaje reprodukcja niskich częstotliwości bez fizycznego uszczelnienia kanału słuchowego. W OpenFit Air 2 Shokz wykorzystuje Bassphere, system podwójnych przetworników o mocy wyjściowej odpowiadającej niestandardowemu głośnikowi o średnicy 16 mm. Towarzyszy mu algorytm OpenBass™ 2.0, wzmacniający głębię i charakter niskich tonów. Technologia DirectPitch kieruje natomiast dźwięk w stronę ucha i ogranicza jego rozchodzenie się do otoczenia. Użytkownicy mogą dodatkowo dostosować brzmienie w aplikacji Shokz, korzystając z czterech gotowych ustawień korektora i dwóch własnych profili.



Od treningu do rozmowy w biegu

OpenFit Air 2 mają towarzyszyć użytkownikowi w różnych momentach dnia, dlatego Shokz rozwinął również funkcje związane z rozmowami i sterowaniem. System dwóch mikrofonów współpracuje z algorytmem redukcji szumów opartym na AI, który ma poprawiać czytelność głosu w hałaśliwym otoczeniu, np. w kawiarni czy podczas rozmowy na zewnątrz. Z kolei fizyczne elementy sterujące reagujące na nacisk zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć przypadkowe reakcje na pot, krople wody czy włosy. Ich funkcje można konfigurować w aplikacji Shokz.



Słuchawki oferują do 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i do 36 godzin wraz z etui. Dziesięć minut szybkiego ładowania zapewnia kolejne 3 godziny słuchania. Model ma stopień ochrony IP55, a etui IP54. OpenFit Air 2 obsługują także połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, Fast Pair, Microsoft Swift Pair oraz Bluetooth 6.1.



Open-ear do codziennego użytkowania

OpenFit Air 2 wpisują się w szerszy kierunek rozwoju portfolio Shokz, w którym otwarta konstrukcja coraz częściej wychodzi poza zastosowania stricte sportowe. Lekka forma, stabilne dopasowanie, odporność na pot i deszcz oraz funkcje wspierające rozmowy pozwalają korzystać z jednej pary słuchawek podczas treningu, przemieszczania się po mieście i pracy.



OpenFit Air 2 są dostępne w sprzedaży w Polsce od 24 września 2026 r. w kolorach Ice Blue, Black i White, w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN. Słuchawki można kupić na oficjalnej stronie marki shokz.pl oraz w sklepach partnerskich.























źródło: Info Prasowe - Shokz