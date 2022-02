Shot with PredatorShot - konkurs Acera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aż 45 tysięcy złotych - to łączna wartość nagród, jakie można wygrać w najnowszym konkursie “Shot with PredatorShot” organizowanym przez firmę Acer. Trafią one do najlepszych strzelców, którzy popiszą się swoimi umiejętnościami w towarzystwie napoju energetycznego PredatorShot. Główne nagrody to gamingowy sprzęt od marki Predator: komputer Orion 5000, laptop Helios 300 i 27 calowy monitor z serii XB3. Co zrobić aby mieć szansę na te atrakcyjne nagrody od firmy Acer? To proste! Wystarczy zaprezentować swój najlepszy strzał w towarzystwie napoju energetycznego PredatorShot. Co ważne, w swoim zgłoszeniu można zaprezentować zarówno mistrzowski headshot w CS, idealne trafienie ulti Jinx lub Ashe w LoLu, gol w FIFIe, ale też popisową akcję z prawdziwego życia. Ważne, by wykonać to w towarzystwie PredatorShota.







Gotowy film lub zdjęcie, na których zostanie zaprezentowany strzał, należy wrzucić do końca lutego na swoje konto na Instagramie lub Facebooku jako post publiczny wraz z hashtagami #ShotWithPredatorShot i #PredatorShot. Można też opisać swój najlepszy strzał w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie lub Facebooku, dodając jak w tej akcji mógłby pomóc PredatorShot.



Nagrody - gamingowy strzał w “10-tkę”

Warto próbować swoich sił, bo na zwycięzców czekają świetne nagrody. Autor najlepszego filmu otrzyma komputer Predator Orion 5000 z procesorem dwunastej generacji Intel Core i7-12700F. W środku znajdzie się też karta graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X, 32 GB pamięci RAM DDR5 oraz dysk 2 TB SDD + 2 TB HDD.



Dla fanów strzelania fotek nagrodą za zdobycie 1 miejsca jest laptop Predator Helios 300 z procesorem Intel Core i5-11400H, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB, dyskiem 1 TB SSD i 16 GB pamięci RAM DDR4. Za to za autor najlepszego opisu otrzyma monitor Predator XB273GX z odświeżaniem 240Hz, czasem reakcji na poziomie 1ms.

To nie koniec atrakcji, ponieważ w tygodniowych bitwach Predator chce rozdać pozostałym uczestnikom konkursu monitory Predator XB253QGP z matrycą FullHD IPS, odświeżaniem 144 Hz, 16 myszy Predator Cestus 310 i 16 plecaków Predator Rolltop. Szczegóły na ten temat, a także pełna wersja regulaminu jest do znalezienia na Stronie Konkursu.













