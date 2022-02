Shure AONIC 40 i AONIC Free – nowe słuchawki bezprzewodowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po sukcesie bezprzewodowego i świetnie brzmiącego modelu Aonic 50, marka Shure wprowadza bardziej przystępny cenowo model słuchawek nausznych Aonic 40 oraz dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Aonic Free. Oba modele korzystają z unikalnych dla marki Shure rozwiązań oraz łączą czyste i precyzyjne brzmienie z niezwykle przemyślaną i ciekawą funkcjonalnością. Nowe słuchawki amerykańskiej marki wyposażone są w system redukcji szumów, co sprawia, że znajdą swoje zastosowanie praktycznie w każdym otoczeniu. Shure Aonic 40, to skrupulatnie zaprojektowana konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości materiałów, posiadająca nie tylko świetne brzmienie, ale i zaawansowany system redukcji szumów.







Shure Aonic 40 są nie tylko wytrzymałe, dzięki użyciu doskonałych, solidnych materiałów, takich jak lotniczej klasy aluminium oraz wzmacniany włóknem szklanym nylon. Są też lekkie i możemy je złożyć na płasko do transportu w niezwykle gustownym etui, z którymi są dostarczane.



Doskonałe brzmienie dzięki autorskim przetwornikom

Marka Shure ma ogromne doświadczenie w konstruowaniu nie tylko mikrofonów, ale także słuchawek. Dlatego w Aonic 40 zastosowano autorskie przetworniki dynamiczne z kompozytowymi membranami o średnicy 40mm, które napędzane są przez zoptymalizowane, neodymowe układy magnetyczne. Zapewnia to nie tylko czyste, ale i nasycone, oraz pełno pasmowe brzmienie, które jest jednocześnie zaskakująco przestrzenne i precyzyjne.



Zaawansowany system tłumienia szumów otoczenia

Nowy model posiada system ANC eliminujący hałasy z zewnątrz. I, co niezwykle istotne, siłę działania tego systemu możemy regulować dzięki trzem ustawieniom. Sprawia to, że Aonic 40 potrafią skutecznie usunąć zakłócenia o niskich częstotliwościach, przez co możemy słyszeć bardziej wyraźnie linię rytmiczną w naszej ulubionej muzyce. Ponadto dostępny jest tutaj - za naciśnięciem przycisku - tryb środowiskowy, który umożliwi nam wyraźnie usłyszeć świat zewnętrzny, co sprawia, że bez problemu będziemy mogli rozmawiać bez zdejmowania słuchawek z głowy.



Dedykowana aplikacja i zaawansowana korekcja barwy

Dzięki Aplikacji ShurePlus PLAY na systemy IOS oraz Android możemy nie tylko regulować poziom działania systemu tłumienia szumów otoczenia, aplikacja umożliwi nam także zaawansowaną korekcję barwy dźwięku za pomocą wbudowanego korektora. Możemy skorzystać zarówno z predefiniowanych ustawień, jak i stworzyć własny profil brzmienia, który będzie dostosowany do naszych preferencji. Co istotne, ustawienia te zapisywane są bezpośrednio w pamięci słuchawek, przez co możemy z łatwością przenosić je między aplikacjami i podłączonymi urządzeniami.



Bluetooth 5 i zaawansowana łączność

Shure Aonic 40 w pełni wspiera standard Bluetooth 5, obsługując także kodeki takie, jak aptX, czy wysokiej rozdzielczości aptX HD. Co więcej, dzięki odpowiednio zaprojektowanym mikrofonom kierunkowym osiągnięto świetną jakość połączeń telefonicznych, co sprawia, że podczas rozmów nasz głos będzie bardzo wyraźny, niezależnie od otoczenia. Ponadto dwukierunkowy port USB-C pozwala na komunikację z mikrofonem także za pomocą kabla. Z kolei dzięki wejściu w standardzie 3.5mm (mini-jack) możemy podłączyć się do zewnętrznych analogowych źródeł dźwięku, na przykład w samolocie.



Shure Aonic 40 dostępne są w dwóch kolorach – czarnym i białym – w cenie sugerowanej 1199 PLN brutto, w dobrych sklepach z audio i elektroniką użytkową. Ponadto klienci mają możliwość przetestowania i odsłuchu w sieci sklepów MP3store / HiFiPRO.





Shure Aonic Free

Ten model amerykańskiej marki to zaprojektowane od podstaw,

z uwzględnieniem najdrobniejszych detali słuchawki dokanałowe, które oferują niezwykle dojrzałe brzmienie w pięknej i perfekcyjnej formie. Jest to jednocześnie pierwszy model bezprzewodowych słuchawek marki Shure, który oferuje niezwykle szeroki wachlarz funkcjonalności, włącznie z technologią Sound Isolating™, która w naturalny sposób eliminuje hałasy otoczenia z poziomem wyciszania do aż 37 dB, a przy tym nie wpływa w jakikolwiek negatywny sposób na brzmienie.



Świetne brzmienie dzięki doświadczeniu marki

W Aonic Free zastosowano także autorskie przetworniki dynamiczne, oferujące nie tylko doskonałą dynamikę i bas, ale także czytelne, czyste brzmienie w całym paśmie. Zadbano też o odpowiednią elektronikę i zasilanie - w tym modelu zastosowano wysokiej klasy wzmacniacze sygnału audio oraz bardzo precyzyjnie zaprojektowane zasilanie. Dlatego praktycznie każdy rodzaj muzyki zabrzmi na nich bardzo dobrze, niezależnie od tego, czy będziemy słuchać muzyki rozrywkowej, czy Mozarta.



Technologia Sound Isolating i tryb środowiskowy

Dzięki rozwiązaniu, które w naturalny sposób blokuje hałas z otoczenia teraz możemy cieszyć się naszą ulubioną muzyką gdziekolwiek tylko zechcemy, nawet w tak głośnych miejscach, jak pociąg, czy lotnisko. Jednocześnie technologia ta wciąż zapewnia najwyższą jakość odtwarzania muzyki. Co więcej, Aonic Free wyposażone są także w tryb środowiskowy, który umożliwia usłyszenie świata zewnętrznego. Tryb ten możemy włączyć nie tylko za pomocą przycisku na słuchawce, ale też dzięki funkcji PausePlus w dołączonej aplikacji. Ta niezwykle przemyślana funkcja automatycznie włączy za nas tryb środowiskowy za każdym razem, kiedy wstrzymamy odtwarzanie muzyki.



Dedykowana i darmowa aplikacja ShurePlus PLAY

Poprzez aplikację specjalnie zaprojektowaną przez firmę Shure dla swoich słuchawek bezprzewodowych teraz zyskujemy dostęp do wielu ciekawych i niezwykle przydatnych funkcji. ShurePlus PLAY pozwoli nam dostosować brzmienie tych słuchawek do naszych preferencji poprzez zaawansowany korektor graficzny, włącznie ze stworzeniem własnych ustawień. Ponadto umożliwi dostosowanie funkcjonalności przycisków, trybu środowiskowego oraz komunikatów do indywidualnych preferencji.



Zaawansowana łączność i długi czas pracy

Słuchawki te posiadają łączność w najnowszym standardzie Bluetooth 5, co sprawia, że nie tylko posiadają bardzo dobrą stabilność połączenia, ale także i zasięg aż do 10 metrów. Obsługują kodeki aptX, AAC oraz SBC. Ponadto same słuchawki na jednym ładowaniu oferują aż do 7 godzin odtwarzania muzyki, razem z etui – aż do 21 godzin.



Shure Aonic Free dostępne są w kolorach grafitowym oraz w cenie sugerowanej 909 PLN brutto i można je zakupić w dobrych sklepach audio oraz sklepach z elektroniką użytkową. Ponadto klienci mają możliwość przetestowania oraz odsłuchu w sieci sklepów MP3Store / HiFiPRO.





































Źródło: Info Prasowe / MIP