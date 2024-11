Sieć sklepów Komputronik uruchamia własną aplikacją mobilną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aż 74% konsumentów korzysta z dedykowanych aplikacji mobilnych, aby kupować elektronikę, a 76% używa ich do sprawdzania lub porównywania cen – wynika z badania firmy Komputronik S.A, przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września br. Odpowiadając na te potrzeby, polska sieć sklepów Komputronik wprowadza własną aplikację zakupową, która ma zapewnić użytkownikom wygodę w dokonywaniu transakcji handlowych oraz dostęp do licznych okazji zakupowych i atrakcyjnych ofert. Z raportu „Wykorzystywanie przez polskich konsumentów aplikacji zakupowych”, przygotowanego na zlecenie firmy Komputronik S.A., wynika, że elektronika to najczęściej wybierana przez użytkowników aplikacji mobilnych (62%) kategoria produktów o wysokiej wartości. Kluczowymi zaletami tego kanału sprzedaży są wygoda i szybkość dokonywania transakcji, co szczególnie doceniają entuzjaści nowych technologii.







Dla 80% użytkowników aplikacji zakupowych ważny jest prosty, intuicyjny interfejs, który ułatwia nawigację. Kolejnym istotnym czynnikiem jest personalizacja – aż 74% respondentów ceni możliwość dostosowania zakupów do swoich preferencji. Co więcej, aż 60% konsumentów zwraca uwagę na możliwość przeglądania opinii innych klientów oraz dodawania własnych rekomendacji, co wzmacnia ich zaufanie do produktów i wspiera proces podejmowania decyzji zakupowych.



- Od pewnego czasu obserwujemy dynamiczny wzrost liczby użytkowników korzystających z naszego sklepu na urządzeniach mobilnych. Naturalną konsekwencją stało się uruchomienie dedykowanej aplikacji zakupowej, która jest natywna. Oznacza to, że została zaprojektowana przez nasz zespół od podstaw, aby w pełni wykorzystać możliwości platform mobilnych. Dzięki temu możemy zaoferować nowoczesny, intuicyjny design, wysoką wydajność oraz dostęp do atrakcyjnych ofert. Wierzymy, że klienci docenią zarówno wygodę zakupów mobilnych, jak i dodatkowe funkcje dostosowane do ich oczekiwań – mówi Karolina Pietz-Drapińska, Marketing & Digital Development Director z Komputronik S.A.



Okazja dnia na zakup elektroniki w dedykowanej cenie promocyjnej

W aplikacji Komputronik czeka na klientów dostęp do licznych dodatkowych benefitów, takich jak darmowa dostawa bez żadnych ograniczeń, możliwość zakupu na raty 0% oraz wydłużone prawo zwrotu. Jak przekonują twórcy, warto pobrać ją już teraz, nawet jeśli zakupy planowane są później, ponieważ to właśnie na niej Komputronik będzie udostępniał informacje o najbardziej unikalnych cenowo ofertach.



- Codziennie w naszej aplikacji, w ramach "Okazji Dnia", dostępny jest jeden wybrany produkt, który oferujemy w dedykowanej cenie promocyjnej. To doskonała szansa, by nasi klienci zdobyli pożądany produkt w atrakcyjnych warunkach. Zależy nam, aby aplikacja była jak najbardziej komfortowa dla jej użytkowników. Dlatego będziemy regularnie monitorować i analizować sposób jej użytkowania, by stale dostosowywać ją do ich potrzeb – zarówno pod kątem funkcji, możliwości, jak i oferty produktowej oraz usługowej – mówi Karol Tokarski, Dyrektor e-Commerce z Komputronik S.A.

Aplikacja Komputronik jest dostępna do bezpłatnego pobrania bezpośrednio w popularnych sklepach z aplikacjami: Google Play, iOS – App Store, AppGallery lub na stronie Komputronik.











źródło: Info Prasowe - Komputronik