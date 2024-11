Hyperbook wprowadza na rynek pecety HyperPC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Choć nowoczesne komputery są uniwersalne i elastyczne, nic nie zastąpi personalizacji i dopasowania sprzętu do własnych potrzeb. Tutaj polska firma Hyperbook króluje, oferując rozwiązania skrojone na miarę każdego użytkownika. To właśnie unikatowe cechy począwszy od rygorystycznych testów, po dodatkowe usługi jak kalibracja ekranu, nadruk UV na pokrywie górnej, czy pakiety serwisowe powodują, że doświadczenie z wyboru nowego sprzętu jest zupełnie inne niż w przypadku ogromnych, masowych sklepów. Od teraz w podobny sposób będzie można zamówić również komputery stacjonarne – producent wprowadza do sprzedaży trzy serie o szerokim wachlarzu konfiguracji.







Nowe horyzonty wydajności

Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających klientach, komputery HyperPC oferują najwyższą wydajność i wszechstronność, idealnie sprawdzając się w grach, edycji multimediów oraz projektowaniu technicznym. HyperPC to trzy serie komputerów: Gaming, Foto-Video oraz CAD/CAM, które można dostosować do indywidualnych wymagań. Dzięki temu każdy znajdzie konfigurację idealnie dopasowaną do swoich potrzeb i tożsamości. Linia HyperPC Gaming została stworzona, aby poradzić sobie z najbardziej wymagającymi grami AAA jeszcze przez wiele lat. Najnowsza część Call of Duty, czy nowy Wiedźmin będą działały tutaj bez zarzutu. Gry to również pasja i styl życia, dlatego komputer idealnie sprawdzi się w trakcie projektowania gier w popularnych silnikach graficznych jak Unreal Engine 5, czy Unity. Takie czasy, że własną grę, możemy stworzyć na własnym, spersonalizowanym pececie.



Linia HyperPC Foto-Video oferuje narzędzie dla kreatywnych profesjonalistów

Dla grafików, fotografów i montażystów wideo seria Foto-Video oferuje moc niezbędną do pracy z wymagającymi programami jak Adobe Photoshop, Premiere Pro czy DaVinci Resolve. Komputery te wyposażone są przede wszystkim w mocne procesory, a dzięki możliwości rozbudowy pamięci RAM do 192 GB i potężnym kartom graficznym do wyboru: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 4080 Super 16GB, stacje robocze HyperPC Foto-Video przyspieszają procesy renderowania i edycji materiałów korzystając z akceleracji GPU oraz AI.



Linia HyperPC CAD/CAM to precyzja w działaniu

Seria CAD/CAM to odpowiedź na potrzeby inżynierów i projektantów technicznych. Wyposażone w procesory Intel Core i7-14700KF, Intel Core i9-14900KF oraz AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 9 9950X, wraz z profesjonalnymi kartami graficznymi NVIDIA Quadro RTX 2000 ADA 16GB, RTX 4000 ADA 20GB oraz RTX 5000 ADA 32GB, komputery te są zoptymalizowane do pracy w programach takich jak AutoCAD, SolidWorks czy PTC Creo. Niezawodność i stabilność działania to ich kluczowe cechy.



Wybierz polski sprzęt i odbierz grę o wartości 429 PLN

Gry komputerowe to dla wielu graczy już nie tylko rozrywka. Przez lata stały się pasją i stylem życia. Od kilku pikseli na ekranie, przez pierwsze akceleratory 3D, aż po realistyczne symulacje całych światów i sztuczną inteligencję z miliardami parametrów. Wszystko to w niecałe kilkadziesiąt lat, lecz fundament pozostał niezmienny: wydajny i dobry pecet.

W ramach nowej oferty firma Hyperbook przygotowała specjalne oferty dla swoich klientów. Do 24 listopada dostępne są raty 0% na zakup komputerów stacjonarnych HyperPC i laptopów Hyperbook. To doskonała okazja, by zainwestować w nowoczesny sprzęt bez obciążania budżetu jednorazową płatnością.



Dodatkowo do każdego komputera stacjonarnego HyperPC wyposażonego w wybrane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 SUPER, RTX 4080, RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 Ti, RTX 4070 SUPER oraz RTX 4070, a także do laptopów Hyperbook z kartami GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070, dołączana będzie gra Indiana Jones i Wielki Krąg w edycji Premium o wartości 429 PLN.



























źródło: Info Prasowe / Hyperbook