Wentylatory CORSAIR iCUE LINK LX-R RGB Reverse

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR wprowadziła dziś na rynek serię wentylatorów chłodzących z odwróconym przepływem powietrza LX-R RGB, które stanowią uzupełnienie wydajnych jednostek LX RGB i uznanego ekosystemu iCUE LINK. Seria LX RGB udowodniła, że niesamowite oświetlenie i wydajne chłodzenie nie muszą się wzajemnie wykluczać oraz na nowo zdefiniowała oczekiwania użytkowników wobec wentylatorów chłodzących do komputerów PC. Wentylatory z serii LX-R odpowiadają na zapotrzebowanie społeczności na urządzenia z odwróconym przepływem powietrza, które idealnie sprawdzają się jako jednostki na wlocie do obudowy lub radiatorze, gdzie tradycyjna piasta wentylatora i uchwyty zasłaniałyby oświetlenie wentylatora.







Zachwycające podświetlenie RGB z dwiema pętlami

Wentylatory LX RGB są dostępne w rozmiarach 120 i 140 mm oraz w kolorach czarnym i białym, dzięki czemu można wybrać pasujący do reszty konstrukcji. Każdy wentylator ma 18 indywidualnie adresowanych diod LED RGB rozmieszczonych na wewnętrznym i zewnętrznym obwodzie i umożliwiających tworzenie spektakularnych efektów podświetlenia – włącznie z dostępnym tylko w iCUE LINK trybem Time Warp, który tworzy zachwycające iluzje optyczne. Wszystkim tym można sterować za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE, dzięki czemu dostosowywanie i przełączanie efektów świetlnych oraz synchronizowanie ich z grami jest jeszcze łatwiejsze.



Skuteczne i wydajne chłodzenie

W parze z fantastycznym wyglądem wentylatorów LX-R RGB idzie doskonałe wykonanie wsparte drobiazgowymi testami, dzięki czemu jednostki te zapewniają doskonałą skuteczność chłodzenia. Intensywny obieg powietrza i wysokie ciśnienie statyczne sprawiają, że wentylatory LX-R RGB równie dobrze sprawują się jako jednostki do obudowy, jak i do montażu na radiatorach. Wentylatory LX-R są również wyposażone w nasze magnetyczne łożysko kopułkowe, które pozwala wentylatorowi obracać się z minimalnym tarciem, co zmniejsza poziom hałasu.



Dane techniczne

Wentylatory LX-R RGB 140 mm mają regulację PWM, osiągają prędkość do 2000 obr./min, zapewniają do 153,93 m3/godz. przepływu powietrza oraz generują 4,1 mm H2O ciśnienia statycznego. Wentylatory LX-R RGB 120 mm także mają regulację PWM, osiągają prędkość do 2400 obr./min, zapewniają do 113,32 m3/godz. przepływu powietrza oraz generują 4,72 mm H2O ciśnienia statycznego. Oba rozmiary mają grubość 25 mm i są dostarczane w komplecie z naszymi śrubami QuikTurn, dzięki czemu są niezwykle łatwe w montażu.



Mniej kabli, więcej funkcji

Wentylatory LX-R, jako część ekosystemu iCUE LINK, są dostarczane w wielopakach startowych zawierających wszystko, czego potrzeba, aby zacząć z nich korzystać. W zestawie znajdują się trzy wentylatory LX-R 120 mm (lub dwa 140 mm), kable oraz koncentrator systemowy iCUE LINK, który może sterować łącznie 24 urządzeniami iCUE LINK. Wystarczy doprowadzić zasilanie do koncentratora systemowego i podłączyć go do wewnętrznego złącza USB 2.0 płyty głównej, a następnie można podłączyć wentylatory, zintegrowane układy chłodzenia procesora, pompki Hydro X i płytki chłodzące lub dowolną liczbę innych urządzeń kompatybilnych z iCUE LINK. Każdy wentylator łączy się z następnym za pomocą dołączonych złączy iCUE LINK, dzięki czemu wystarczy poprowadzić tylko jeden kabel do koncentratora dla każdych 12 urządzeń. Zestawy rozszerzeń z pojedynczym wentylatorem również będą dostępne, dla użytkowników, którzy chcą wypełnić resztę swojej obudowy lepszym oświetleniem i lepszym chłodzeniem.



Wentylatory CORSAIR iCUE LINK LX-R RGB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR