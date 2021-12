SilentiumPC Fortis 5 z wentylatorami Fluctus 140 mm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fortis 5 to nowa rodzina układów chłodzenia procesora SilentiumPC, opracowana we współpracy z Synergy Cooling. Charakterystyczne cechy to między innymi: zupełnie nowy, asymetryczny w dwóch osiach radiator z gęsto upakowanymi finami, zoptymalizowana podstawa z sześcioma ciepłowodami, a także 140-milimetrowy wentylator Fluctus zoptymalizowany pod kątem ciśnienia statycznego, wysokiego przepływu powietrza i cichej pracy. Fortis 5 pod względem wydajności konkurować może z dużymi systemami dwuwieżowymi, jednocześnie przewyższając kulturą działania i właściwościami psychoakustycznymi najlepsze układy jedno- i dwuwieżowe.







Rodzina Fortis 5 to rozwinięcie rewolucyjnego projektu opracowanego we współpracy z Synergy Cooling i kolejny, po modelach Fera 5, reprezentant nowej generacji systemów chłodzenia SilentiumPC, teraz wyposażony w większy radiator i 140-milimetrowy wentylator Fluctus. Oprócz jednowentylatorowego Fortisa 5 oferowany jest również model Fortis 5 Dual Fan z dwoma wentylatorami Fluctus (140 mm z przodu i 120 mm z tyłu radiatora) oraz Fortis 5 ARGB, wzbogacona o system adresowalnego podświetlenia LED. Coolery z serii Fortis 5 objęte są 6-letnią gwarancją producenta.



Podstawą każdego chłodzenia z serii Fortis 5 jest gęsto upakowany, aluminiowy, asymetryczny w dwóch osiach radiator wsparty na sześciu miedzianych rurkach cieplnych, które bezpośrednio stykają się z procesorem („direct touch”). Zapewnia to szybki odbiór i transfer energii cieplnej przez 47 finów ze specjalnie wyprofilowanymi krawędziami natarcia. Całość tworzy swoisty tunel dla tłoczonego powietrza, zoptymalizowany pod kątem jednokierunkowego przepływu powietrza. Warto dodać, że radiator Fortisa 5 jest asymetryczny w dwóch osiach, dzięki czemu pozwala na zamontowanie dowolnie wysokich modułów pamięci operacyjnej (RAM). Całkowity obszar rozpraszania ciepła jest o ponad połowę większy niż w wypadku cenionego układu chłodzenia Fera 5.



Fortis 5 ARGB z adresowalnym systemem podświetlenia

Adresowalne podświetlenie LED Fortisa 5 ARGB – top jak i wentylator – umożliwia w pełni indywidualne dostosowanie efektów, kolorów i stylu do oczekiwań użytkownika. Użytkownik może sterować aspektami wizualnymi odrębnie dla każdego z zainstalowanych LED-ów nie tylko w 140-milimetrowym wentylatorze Fluctus ARGB, ale także w podświetlonym topie.



System podświetlenia może być zsynchronizowany z kompatybilną płytą główną wyposażoną w 3-pinowe złącze ARGB (z wtyczką w systemie 2+1), sterowany przez dołączony w zestawie kontroler Nano-Reset ARGB lub poprzez zaawansowany kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB, dostępny w wybranych obudowach SilentiumPC. Użytkownik może też podpiąć podświetlenie wentylatora i topu osobno do dwóch złącz w płycie głównej, co pozwoli na ich niezależne konfigurowanie.



Wentylatory Fluctus

Podstawowy model Fortis 5 oraz model Fortis 5 ARGB wyposażone są w 140-milimetrowe wentylatory Fluctus. Model Fortis 5 Dual Fan oferuje dodatkowo 120-milimetrowego Fluctusa, montowanego z tyłu. Charakterystyczne łopatki o ząbkowanych krawędziach zapewniają wysokie ciśnienie statyczne (dopasowane do tak gęstego radiatora), bardzo duży przepływ powietrza i świetną kulturę działania (w tym odczuwaną głośność). Wentylatory Fluctus wyposażone są w nowoczesne i wytrzymałe łożyska FDB (MTBF 100 000 h), z kolei w ich rogach znajdują się gumowe elementy antywibracyjne.



Szeroki zakres użytecznych obrotów 140-milimetrowych wentylatorów Fluctus – od 300 (±100) obr./min do 1400 (±10%) obr./min – umożliwia dopasowanie parametrów działania Fortisa 5 do własnych potrzeb a jednocześnie pozwala uzyskać jak największą kulturę działania i właściwości psychoakustyczne przy zachowaniu wydajności charakterystycznej dla wentylatorów o możliwie większej prędkości obrotowej. Możliwe jest nawet czasowe wyłączanie wentylatorów Fluctus („fan stop”) w celu uzyskania pasywnego działania komputera podczas niskiego obciążenia.



Technologia Synergy Cooling

Systemy chłodzenia Fortis 5, Fortis 5 Dual Fan i Fortis 5 ARGB to efekt współpracy SilentiumPC z Synergy Cooling. Wykorzystują objęte wnioskiem patentowym techniki optymalizacji psychoaktustycznej zastosowane w wentylatorach Fluctus. Dopasowany radiator ma specjalnie dobrany kształt i gęstość upakowania finów. Rozwiązania Synergy Cooling zastosowane w Ferze 5 i Fortisie 5 pojawią się również w innych, szykowanych na 2022 rok coolerach. Wentylatory Fluctus 120 mm są również oferowane w sprzedaży jako samodzielny produkt. 140-milimetrowe wentylatory Fluctus będą dostępne w przyszłości.



Wygodny system montażu

Nowa generacja układów chłodzenia Silentium PC wyposażona jest w nowy, uniwersalny system montażu, który poprawia docisk do procesora, co jest kluczowe z punktu widzenia wydajności chłodzenia. Zestaw składa się z mniejszej liczby części, wyposażony jest w stalowy backplate oraz jest łatwy w montażu. Warto dodać, że każdy model Fortisa 5 zgodny jest ze wszystkimi popularnymi obecnie podstawkami procesorów, włączając w to najnowsze gniazdo Intela – LGA1700.



Wraz systemem chłodzenia Fortis 5 dostarczana jest pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 w ilości wystarczającej do kilkukrotnego nałożenia. Zestaw akcesoriów umożliwia montaż maksymalnie dwóch wentylatorów.



Kompatybilność

Kompatybilność z gniazdami AMD: AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) oraz FM1. Kompatybilność z gniazdami Intela: LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011-3 (square ILM), LGA 2011 (square ILM).



Przewidywane ceny detaliczne:

• Fortis 5: 189 PLN

• Fortis 5 Dual Fan: 219 PLN

• Fortis 5 ARGB: 239 PLN





Najważniejsze cechy rodziny Fortis 5:

• asymetryczny radiator z 47 gęsto upakowanymi finami,

• sześć ciepłowodów bezpośrednio stykających się z procesorem,

• wydajny i bardzo cichy 140-milimetrowy wentylator Fluctus (lub Fluctus ARGB), opracowany we współpracy z Synergy Cooling. W wersji Dual Fan dodatkowo wentylator Fluctus 120 mm,

• szeroki zakres użytecznych obrotów + tryb półpasywny,

• gumowe elementy antywibracyjne w rogach wentylatora,

• 159 mm wysokości – pasuje do większości popularnych obudów,

• asymetryczna budowa radiatora, nie nachodzi na moduły pamięci operacyjnej,

• wygodny i łatwy w użyciu system montażu do wszystkich popularnych procesorów,

• pasta Pactum PT-3 w zestawie,

• 6 lat gwarancji.





































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC