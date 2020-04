SilentiumPC Spartan 4 i Spartan 4 MAX z wersjami Evo ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Spartan 4 oraz Spartan 4 MAX wraz z ich wersjami podświetlonymi (Evo ARGB) to nowa rodzina powietrznych systemów chłodzenia procesorów. Usprawniona konstrukcja radiatora i podstawy z ciepłowodami bezpośrednio stykającymi się z procesorem mają zapewnić skuteczne schłodzenie nowoczesnych jednostek 4- i 6-rdzeniowych przy zachowaniu niskiej głośności i korzystnej ceny całego zestawu. Spartan 4 Evo ARGB, a także Spartan 4 MAX Evo ARGB zostały wyposażone w system adresowalnego podświetlenia ARGB, którego efekt tęczy działa nawet bez podłączenia do kontrolera czy systemu ARGB płyty głównej.







Odbieraniem energii cieplnej z procesora zajmują się 3 (Spartan 4 MAX / Evo ARGB) lub 2 (Spartan 4 / Evo ARGB) ciepłowody, które stykają się bezpośrednio z powierzchnią procesora. Dzięki temu, transfer energii do aluminiowego i wyposażonego w kilkadziesiąt finów radiatora odbywa się z dużą szybkością, co w istotnym stopniu redukuje skoki temperatury wywołane przez działanie funkcji „turbo boost” nowoczesnych procesorów. Dodatkowo, Spartan 4 MAX wyposażony został w powiększony radiator, o szerokości właściwej dla wentylatora 120 mm. Poprzednik – Spartan 3 Pro – owiewany był przez 100-milimetrową Sigmę Pro.



Przekazana na radiator energia cieplna jest rozpraszana przez wydajny wentylator, którego tzw. krzywa prędkości obrotowej została wyregulowana tak, by zapewnić ciche działanie z popularnymi procesorami. Spartany 4 MAX wyposażone zostały w wysokociśnieniowe wentylatory 120-milimetrowe.



• Spartan 4: Sigma Pro 100 mm (800-2000 obr./min)

• Spartan 4 Evo ARGB: Pulsar Pro ARGB 100 mm (800-2000 obr./min)

• Spartan 4 MAX: Sigma HP 120 mm (250-1600 obr./min)

• Spartan 4 MAX Evo ARGB: Pulsar HP ARGB 120 mm (300-1600 obr./min)



Adresowalne podświetlenie w wersjach Evo ARGB

Spartan 4 Evo ARGB oraz Spartan 4 MAX Evo ARGB wyposażone są w podświetlony wentylator z rodziny Pulsar Pro/HP ARGB – w przypadku których światło przepuszczają nie tylko łopatki, ale także ramka. Tworzy to niesamowity efekt i wzbogaca wizualnie komputer zamontowany w obudowie z panelem bocznym ze szkła hartowanego. System podświetlenia wyposażony jest w funkcję „Auto LED”, która udostępnia efekt tęczy bez konieczności podpinania do kontrolera czy kompatybilnego systemu ARGB płyty głównej.



Istnieje możliwość podłączenia wentylatorów Pulsar HP ARGB oraz Pulsar Pro ARGB do sterownika obsługującego system adresowalnego podświetlenia. Wówczas użytkownik ma możliwość dobrania interesującego go efektu lub wręcz samodzielnie skomponować własny wzór świecenia. Ograniczeniem w tej sytuacji jest wyłącznie inwencja twórcza użytkownika.



Kompatybilne systemy ARGB płyt głównych wyposażone są w 3-pinowe złącze ARGB. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync oraz MSI Mystic Light. Gigabyte RGB Fusion 2.0 (wyłącznie w systemie 2+1 z jednym pustym wyprowadzeniem pomiędzy pinami) na większości płyt głównych tego producenta obsługiwany jest natywnie. Inne systemy adresowalnego oświetlenia również są obsługiwane, jeśli kompatybilne z wymienionymi. Wystarczy końcówkę przewodu ARGB zestawu chłodzenia Spartan 4 Evo ARGB lub Spartan 4 MAX Evo ARGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie wykryje nowe urządzenie LED.



Nowy system montażu z użyciem „backplate”

Wszystkie coolery z rodziny Spartan 4 wyposażone zostały w nowy system montażu, w którym radiator mocowany jest na sztywno do „backplate” płyty głównej – sztywny element znajdujący się na jej rewersie. W przypadku podstawki AMD (np. AM4) używany jest standardowy „backplate” dołączany do płyt głównych. Dla jednostek Intela przewidziana została specjalna konstrukcja z tworzywa sztucznego, do której przykręca się wspólną dla wszystkich podstawek metalową platformę – to do niej mocuje się radiator zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Taki system montażu zapewnia dużo większe bezpieczeństwo transportowanego i już wcześniej zmontowanego komputera.



Zestawy chłodzenia SilentiumPC z rodziny Spartan 4 i Spartan 4 MAX seryjnie wyposażone są w pastę termoprzewodzącą Pactum PT-1, a także zestaw montażowy dla najpopularniejszych podstawek procesorów. W przypadku jednostek AMD są to: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 oraz FM2 i FM2+. Kompatybilne gniazda układów Intela: LGA1150/ LGA1151/ LGA1155/ LGA1156/ LGA1200. Dodatkowo: Spartan 4 MAX oraz Spartan 4 MAX Evo ARGB wyposażone są w podwójny zestaw zapinek, który umożliwia montaż drugiego wentylatora 120 mm.



Przewidywane ceny:

• Spartan 4: 65 PLN

• Spartan 4 MAX: 85 PLN

• Spartan 4 Evo: 79 PLN

• Spartan 4 MAX Evo ARGB: 105 PLN



































