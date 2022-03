SilentiumPC Spartan 5 i Spartan 5 MAX wraz z wersjami ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SilentiumPC Spartan 5 to opracowana we współpracy z Synergy Cooling rodzina niedrogich układów chłodzenia, które wydajnością dorównują dużo droższym konstrukcjom jednowieżowym. Seria zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o firmach oferujących gotowe zestawy komputerowe i użytkownikach, którzy potrzebują wydajnego i niedrogiego chłodzenia, które dzięki jednorodnej konstrukcji jest nie tylko niezwykle proste w instalacji, ale także dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, powstałe np. w transporcie. W porównaniu do poprzednika, serii Spartan 4, usprawniono konstrukcję radiatora i podstawy z ciepłowodami bezpośrednio stykającymi się z procesorem, które oferują skuteczne chłodzenie nawet najnowszych jednostek przy zachowaniu niskiej głośności i korzystnej ceny.







Wszystkie modele Spartan 5 wykorzystują też specjalną, zintegrowaną z radiatorem wersję wielokrotnie nagradzanego wentylatora Fluctus, co zapewnia cichą pracę całego zestawu. Odbieraniem energii cieplnej z procesora zajmują się 2 lub 4 (w modelach Spartan 5 MAX i Spartan 5 MAX ARGB) ciepłowody zapewniające skuteczny transfer energii do aluminiowego, wyposażonego w kilkadziesiąt żeber radiatora istotnie redukując skoki temperatury.



Zintegrowany wentylator Fluctus

Przekazana na radiator energia cieplna jest rozpraszana przez wydajny 120-milimetrowy wentylator Fluctus. Podobnie jak ceniony, osobny wentylator Fluctus 120 PWM, ten zintegrowany z radiatorem model zapewnia doskonałą wydajność przy bardzo niskiej postrzeganej głośności, co jest zasługą optymalizacji psychoakustycznych, na które Synergy Cooling złożyło wniosek patentowy. Krzywa prędkości obrotowej została wyregulowana tak, by zapewnić ciche działanie z popularnymi, dostępnymi dziś na rynku procesorami. Nowoczesne i wytrzymałe łożysko FDB pozwala udzielić wyjątkowo długiej, 6-letniej gwarancji na układy chłodzenia Spartan 5.



Adresowalne podświetlenie wentylatora w wersjach ARGB

Modele Spartan 5 ARGB i Spartan 5 MAX ARGB wyposażone są w zintegrowany wentylator Fluctus z autonomicznym podświetleniem ARGB, dającym efekt tęczy nawet bez osobnego kontrolera czy płyty głównej z funkcją sterowania podświetleniem. Można również podłączyć wentylator Spartana do kontrolera obsługującego system adresowalnego podświetlenia i dobrania interesującego użytkownika efektu lub samodzielnego skomponowania wzoru oświetlenia.



Rozwiązanie jest kompatybilne z systemami ARGB płyt głównych wyposażonymi w 3-pinowe złącze ARGB. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, MSI Mystic Light czy Gigabyte RGB Fusion 2.0 (wyłącznie w systemie 2+1 z jednym pustym wyprowadzeniem pomiędzy pinami, na większości płyt głównych tego producenta). Inne systemy adresowalnego oświetlenia również są obsługiwane, jeśli kompatybilne z wymienionymi. Wystarczy końcówkę przewodu ARGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie umożliwi sterowanie kolorami i wzorami oświetlenia. Pod względem efektywności chłodzenia wersje ARGB są identyczne jak modele bez podświetlenia. Zastosowano w nich te same radiatory i taką samą geometrię wentylatora, użytkownik nie jest więc zmuszony do poświęcenia wydajności dla uzyskania efektownych efektów wizualnych.



Nowy system montażu

Wszystkie coolery z rodziny Spartan 5 wyposażone zostały w zupełnie nowy system montażu ze sprężynująca ramką i jednym ruchomym elementem. Na platformach AMD instalacja wymaga tylko przykręcenia jednej śrubki. Założenie chłodzenia jest prostsze i szybsze niż kiedykolwiek, a złożony komputer jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, które powstać mogą np. podczas transportu już zmontowanego komputera.



Zestawy chłodzenia SilentiumPC z rodziny Spartan 5 seryjnie wyposażone są w preaplikowaną pastę termoprzewodzącą Pactum PT-3. Po wyjęciu z pudełka są gotowe do montażu na najpopularniejszych procesorach AMD: AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) i FM1. W wypadku układów Intela wystarczy skorzystać z prostego, składającego się z zaledwie kilku części zestawu montażowego. Spartan 5 jest kompatybilny z najnowszym gniazdem LGA1700 oraz starszymi LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156.



Przewidywane ceny:

• Spartan 5: 69 PLN:

• Spartan 5 ARGB: 85 PLN:

• Spartan 5 MAX: 95 PLN:

• Spartan 5 MAX ARGB: 109 PLN:





Specyfikacja (Spartan 5 / Spartan 5 ARGB /Spartan 5 MAX / Spartan 5 MAX ARGB:

• Kod produktu: SPC320 / SPC321 / SPC 322 /SPC 323

• EAN: 5903018664125 / 5903018664132 / 5903018664149 / 5903018664156

• Wymiary (wszystkie modele): 146×125×65 mm

• Waga: 435 g / 440 g / 480 g / 485 g

• Współczynnik TDP: 160 W / 160 W / 180 W / 180 W

• Typ: wieża

• Ciepłowody: 2 / 2 / 4 / 4

• Wentylator: Fluctus (zintegrowany, 120 mm)

• Sterowanie (wentylator): PWM

• Prędkość obrotowa wentylatora: 250(±100) – 1500 (±10%) obr./min.

• Złącze (wentylator): 4-pin PWM (męskie)

• Napięcie (wentylator): 12 V

• Prąd (wentylator): 0.22 A / 0.23 A / 0.22 A / 0.23 A

• Sterowanie (podświetlenie w wersjach ARGB): ARGB 5V

• Złącze (podświetlenie w wersjach ARGB): 3-pin (męskie i żeńskie)

• Prąd (podświetlenie w wersjach ARGB): 0.28 A

• Łożysko: FDB

• Żywotność: 100 000 h

• Kompatybilność z procesorami Intel:

- LGA1700

- LGA1200 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156

• Kompatybilność z procesorami AMD:

- AM4

- AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1

• Gwarancja (miesiące): 72



Zestaw zawiera:

• Radiator Spartan 5 lub Spartan 5 MAX ze zintegrowanym 120 mm wentylatorem Fluctus lub Fluctus ARGB oraz preaplikowaną pastą termoprzewodzącą Pactum PT-3

• Akcesoria montażowe





































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC