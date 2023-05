Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Skullcandy ma w swojej ofercie wiele udanych rozwiązań audio. Do jednych z nich należy zaliczyć zeszłoroczny gamingowy headset PLYR. Producent zaprezentował właśnie praktyczne akcesorium dla tych słuchawek, które powinno okazać się przydatne dla wielu graczy. Skullcandy Ultra-Low Latency Wireless Transmitter to adapter USB-A przeznaczony wyłącznie dla słuchawek Skullcandy PLYR. Całość z wyglądu przypomina pendrive’a, jednak zadaniem opisywanego urządzenia jest ograniczanie opóźnień, które domyślnie w niektórych przypadkach mogą wynosić 200 milisekund. W wielu wymagających grach tak wysoka latencja może doprowadzić nawet do przegranej potyczki. Adapter ma znacząco obniżyć opóźnienia — producent deklaruje, że możliwe jest osiągnięcie poziomu 20 milisekund.







Ultra-Low Latency Wireless Transmitter jest przeznaczony do współpracy z komputerami osobistymi oraz konsolami PlayStation (via Slide Switch). Oprócz niskiej latencji urządzenie oferuje także jakość audio 48 KHz/16-bit /256 kbps. Warto dodać, że adapter został wyposażony w specjalny przycisk parowania – informuje o tym wskaźnik LED, dzięki czemu podłączenie go ze słuchawkami powinno być szybkie i proste.



kullcandy Ultra-Low Latency Wireless Transmitter jest dostępny w sklepie producenta w cenie 149 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia