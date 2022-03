Smartfony dla Ukrainy - Przynieś swój stary telefon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie ustajemy w pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie. Każdy, kto posiada stary, ale sprawny telefon lub ładowarkę może przynieść je do salonu Komputronik, a firma przekaże je potrzebującym. To kolejne działanie jakie Grupa Komputronik wespół z innymi podejmuje w ostatnich dniach. Wcześniej firma wysłała już najpotrzebniejsze rzeczy na wschodnią granicę. Pomoc psychologiczną i wsparcie w ściągnięciu rodzin do Polski otrzymali także ukraińscy pracownicy firmy. Grupa Komputronik postanowiła także wycofać ze swojej oferty produkty rosyjskich producentów i uruchomiła sklep internetowy w języku ukraińskim. Strona Komputronik.ru została zawieszona, a cały ruch został przekierowany na nową stronę Komputronik.com.ua.









Źródło: Info Prasowe / Komputronik