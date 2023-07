Smartwatch Redmi Watch 3 Active i słuchawki Redmi Buds 4 Active

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dwa nowe inteligentne urządzenia z ekosystemu Xiaomi wchodzą na rynek. To propozycja dla fanów aktywnego stylu życia, nowych technologii i rozsądnych cen. W najnowszym modelu zegarka Redmi Watch 3 Active, Xiaomi położyło szczególną wagę na wygodę i styl. Uwagę przyciąga duży 1,83 calowy wyświetlacz i odświeżony wygląd interfejsu. Sprawia on, że treści są lepiej widoczne, a urządzenie wygodniejsze w obsłudze. Kopertę wykonano w technologii NCVM (Non-Conductive Vacuum Metallization, czyli specjalnej technologii powlekania powierzchni), dzięki czemu jest lekka, odporna na zarysowania i komfortowa dla użytkownika. Dodatkowo mamy do wyboru aż 200 tarcz zegarka. Możemy także urozmaicić wygląd tarczy na przykład przez dodanie własnego zdjęcia.







Za pomocą zegarka Redmi Watch 3 Active możemy też odbierać połączenia telefoniczne (po sparowaniu z telefonem) – wystarczy podczas dzwonienia podnieść rękę, a połączenie zostanie odebrane. To rozwiązanie sprawdzi się podczas ćwiczeń czy też podróży. Słowo Active, które znalazło się w nazwie urządzenia, wskazuje na to, że smartwatch jest idealny dla osób dbających o kondycję fizyczną i stan zdrowia. Urządzenie pozwala na kontrolę treningów i innych aktywności fizycznych. Ma ponad 100 trybów sportowych, w tym 10 profesjonalnych. Całodobowo monitoruje pracę serca, jakość snu i natlenienie krwi.



Konstrukcja Redmi Watch 3 Active pozwala na wodoodporność do 5 ATM, czyli na lekką aktywność w wodzie. Bateria wytrzymuje do 12 dni przy normalnym użytkowaniu. Jednocześnie, to jedno z najkorzystniejszych cenowo urządzeń w swojej kategorii wprowadzonych do tej pory do portfolio marki Xiaomi. Jego cena wynosi 199 PLN.





Redmi Buds 4 Active

Dobre słuchawki bezprzewodowe to dziś rzecz niemal obowiązkowa. Używamy ich do rozrywki, podczas gry, podróży lub pracy. Nowe Redmi Buds 4 Active to niezawodny towarzysz we wszystkim, co robimy. Zwłaszcza dlatego, że mają bardzo wydajną baterię, która przy okazji bardzo szybko się ładuje – wystarczy 10 minut ładowania przez port USB-C, aby cieszyć się 110 minutami działania. Słuchawki umożliwiają słuchanie do 5 godzin po pojedynczym, pełnym naładowaniu oraz do 28 godzin, przy korzystaniu z etui ładującego.



Najważniejszy jest jednak dźwięk i tu także mamy miłą niespodziankę – w najnowszych słuchawkach zastosowano dynamiczny przetwornik o średnicy 12 mm, co przekłada się na głęboki bas i wysoką dynamikę audio.



Trzecia istotna kwestia związana ze słuchawkami bezprzewodowymi to łączność. Redmi Buds 4 Active są zgodne z protokołem Bluetooth 5.3. Oznacza to bardzo małe opóźnienia, niższe zużycie energii, większą stabilność sygnału oraz większą odporność na zakłócenia. Wiąże się to również z kolejną cechą oprogramowania – słuchawki Redmi Buds 4 Active są kompatybilne z trybem niskiego opóźnienia Low Latency. Dzięki temu zapewniają synchronizację dźwięku i ruchu, gdy oglądasz pliki wideo lub grasz. Dostajemy także zgodność z urządzeniami z systemem Android (od wersji Marshmallow / Android 6.0), korzystającymi z funkcji szybkiego parowania Google (Fast Pair), czyli łatwe i szybkie łączenie z telefonem lub tabletem.



Cena Redmi Buds 4 Active wynosi 89 PLN.





Oba urządzenia są już dostępne w sieci na stronach mi.com, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz mi-home.pl, a także u partnerów: Komputronik, MediaExpert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom.















Źródło: Info Prasowe - Redmi