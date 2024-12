Somfy i Netatmo - inteligentne ogrzewanie kompatybilne z TaHoma switch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Netatmo i Somfy, czołowi producenci rozwiązań smart home, ogłosili kolejny etap strategicznej współpracy. Ich wspólny cel to zapewnienie użytkownikom jeszcze prostszego i bardziej komfortowego zarządzania systemami inteligentnego domu, ze szczególnym naciskiem na optymalizację komfortu termicznego. Odbędzie się to poprzez integrację inteligentnych rozwiązań Netatmo do regulacji temperatury z centralą TaHoma switch od Somfy. Należące do grupy Legrand Netatmo oraz Somfy współpracują ze sobą od wielu lat. Flagowy produkt Somfy – TaHoma switch jest już kompatybilny z wieloma rozwiązaniami Legrand, w tym produktami Netatmo, takimi jak Czujnik Jakości Powietrza czy Inteligentna Stacja Pogodowa. Obecnie Somfy poszerza swój ekosystem o Termostat Netatmo oraz Inteligentne Głowice Termostatyczne, co pozwala na stworzenie spójnego, intuicyjnego systemu zarządzania domem.







Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy centrali TaHoma switch mogą w pełni zoptymalizować komfort termiczny i jednocześnie osiągnąć wymierne oszczędności energetyczne. Nowa funkcjonalność umożliwia także kompleksowe sterowanie ogrzewaniem oraz automatyzację ochrony przeciwsłonecznej w zależności od aktualnej temperatury w domu.



Korzyści wynikające ze współpracy

Integracja Inteligentnego Termostatu i Inteligentnych Głowic Termostatycznych z centralą TaHoma switch upraszcza proces użytkowania, czyniąc go bardziej intuicyjnym. Konsumenci mają w ten sposób możliwość:

• zarządzać całym ekosystemem z poziomu aplikacji TaHoma,

• dostosowywać programowanie ogrzewania do swojej dziennej rutyny w trakcie okresu grzewczego, w celu optymalizacji komfortu termicznego oraz oszczędzania energii.



Jak każde podłączone urządzenie, ogrzewanie może być łatwo kontrolowane przy użyciu listy sugerowanych scenariuszy. Na przykład w scenariuszu „Arrival” światła są włączane, alarm dezaktywowany, a Inteligentny Termostat przełącza się w tryb komfortu, gdy użytkownik wejdzie do domu. Kiedy aktywowany zostanie scenariusz „Leaving”, światła i inne sprzęty elektryczne zostają wyłączone, a ogrzewanie przechodzi w tryb nieobecności.



Latem można zoptymalizować automatyzację ochrony przeciwsłonecznej w zależności od temperatury w domu, dzięki czujnikowi wbudowanemu w Termostaty/Przekaźniki Termostatu Netatmo. W ten sposób żaluzje zamykają się, aby uniknąć ryzyka przegrzania w domu, gdy temperatura w pomieszczeniu za bardzo wzrośnie. Umożliwia to optymalne wykorzystanie ochrony przeciwsłonecznej, poprawiając komfort i zmniejszając zapotrzebowanie na klimatyzację. Inteligentny Termostat oraz Inteligentne Głowice Termostatyczne od Netatmo są od dzisiaj kompatybilne z aplikacją TaHoma od Somfy.

































źródło: Info Prasowe - Somfy