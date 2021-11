Sonnet Digital Audio - technologia audio z Holandii już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonnet Digital Audio to firma, która szturmem podbiła serca audiofili szukających najwyższej klasy źródeł cyfrowych. Przetwornik Morpheus – teraz już dostępny w drugiej wersji z bezstratną regulacją głośności – szybko został okrzyknięty rewelacją. Jednocześnie w ofercie pojawił się doskonały streamer Hermes oraz końcówki mocy Kratos wykorzystujące innowacyjną technologią stopni wejściowych i sterujących. Dlatego pojawienie się tej marki tym bardziej ucieszy wszystkich oczekujących najwyższej klasy specjalizowanych urządzeń, które nie tylko posiadają innowacyjne rozwiązania, ale także oferują doskonałe, analogowe brzmienie.







Sonnet Morpheus MKII

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat flagowy przetwornik marki Sonnet – Morpheus – stał się niemałym sukcesem. Oprócz zastosowania, jako DAC, Morpheus był także często używany, jako przedwzmacniacz cyfrowy. Do dzisiaj, jego zastosowanie było ograniczone zazwyczaj do użycia wraz z tranzystorowymi końcówkami mocy. Jednakże wersja MKII umożliwia całościowe obniżenie poziomu wyjściowego o -10 dB, co bezpośrednio przekłada się możliwość zastosowania wraz z czułymi wzmacniaczami lampowymi. Poprzez zmianę ustawień zworek napięcie wyjściowe może być w łatwy sposób zredukowane z 2V na wyjściach RCA i 4V na wyjścia XLR do poziomów, odpowiednio, 0.7V (RCA) oraz 1.33V (XLR). Daje to naprawdę doskonałą kompatybilność z szerokim wachlarzem audiofilskiej – i nie tylko – amplifikacji!



Jednocześnie Morpheus MKII to najwyższej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy zrealizowany w purystycznej technologii drabinki rezystorowej R2R. Uzyskano dzięki temu referencyjne brzmienie o analogowym charakterze, które jest jednocześnie gładkie i przejrzyste. Co więcej, ten flagowy konwerter można rozszerzyć o moduły MQA oraz I2S, co dodatkowo zwiększa jego uniwersalność. Ponadto połączenie I2S z rodzimym transportem cyfrowym Hermes umożliwia doskonałą współpracę obu urządzeń.



Morpheus to znakomite źródło cyfrowe, godne najwyższej klasy systemów audio, które jest w stanie zdefiniować na nowo to, co może zaoferować technologia cyfrowa. A przy tym znakomicie sprawdzi się także w połączeniu z końcówkami mocy Sonnet Kratos dając pełne, nasycone i analogowe brzmienie oferujące także znakomitą dynamikę, precyzję i holograficzne budowanie sceny dźwiękowej.





Sonnet Hermes

HERMES Digital Bridge to najwyższej klasy transport cyfrowy, korzystający z selekcjonowanych, elementów, łącząc świetną konstrukcję z przyjaznym interfejsem użytkownika, jaki oferuje platforma Roon. Urządzenie jest szeroko uznane za doskonałe w oddawaniu muzycznego rytmu, a przy tym HERMES potrafi też zachować wszystkie detale i wpleść je naturalnie w esencję muzycznego przekazu.



Prosto z pudełka, HERMES dostarczany jest, jako certyfikowany punkt końcowy platformy ROON. Jednakże ze względu na jego architekturę może także obsługiwać inne platformy takie, jak DietPi, PiCorePlayer, czy też Volumio. Możemy nawet pobrać specjalne wersje zarówno Volumio, jak i Audirvany dedykowane właśnie dla Hermesa. Otwiera nam to bardzo wiele możliwości, ponieważ możemy odtwarzać także zawartość z platform takich, jak chociażby Qubuz, czy też Logitech Media Player oraz odtwarzać muzykę za pomocą protokołu UPnP. Ponieważ w Sonnet Digital Audio nie wierzymy w zamknięte rozwiązania, postanowiliśmy dać naszym klientom otwartą platformę. Korzystając z urządzenia HERMES, nasi klienci mogą wymienić zainstalowaną kartę SD i w ten sposób otworzyć drogę do nowych światów z muzyką takich, jak chociażby Qubuz.



Można chociażby dodać radio internetowe i odtwarzać je w każdym miejscu domu, biura, czy gdziekolwiek zechcemy posłuchać naszej muzyki. Można też zainstalować Logitech Media Server. Jeżeli chodzi o gwarancję, to akceptujemy zmiany tak długo, jak dotyczą one oprogramowania. HERMES dostarczany jest z wyjściem I2S, które działa korzystając z koncepcji dopasowania impedancji. Takie podejście umożliwia zastosowanie standardowego kabla UTP o długościach nawet 30 metrów bez żadnych strat i interferencji. Umieściliśmy także standardowe wyjścia AES/EBU, koaksjalne oraz Toslink.

Jednocześnie platforma sprzętowa umożliwia strumieniowanie cyfrowego audio w formatach o wysokiej gęstości z urządzeń typu NAS, czy sieciowych serwisów strumieniujących takich, jak Tidal poprzez platformę Roon dostarczając sygnał typu „bit-perfect” do przetwornika. Co równie istotne, Sonnet Digital Audio HERMES posiada wszystkie wyjścia, jakich możemy potrzebować, a przy tym jest urządzeniem typu „Plug & Play”.





Sonnet Kratos

Monofoniczne końcówki mocy Kratos są w wielu aspektach inne, aniżeli wiele typowych tranzystorowych końcówek mocy. Jednocześnie porównując wzmacniacze Kratos do konstrukcji hybrydowych, gdzie zastosowano lampy w przedwzmacniaczu – mają z nimi brzmieniowo wiele wspólnego. Analogicznie, jak końcówki hybrydowe, Kratos oferuje przestrzenne i napowietrzone brzmienie, a jednocześnie ma też kontrolę oraz opanowanie wzmacniaczy tranzystorowych.



Przy czym należy też wspomnieć, że w przypadku konstrukcji hybrydowych zawsze będziemy mieli problem ze starzeniem się lamp. Tymczasem Kratos unika tego problemu dzięki zastosowaniu w sekcji wejściowej specjalnych, wysokonapięciowych tranzystorów FET. Daje to taką zaletę, że mierzalne charakterystyki tego stopnia są dokładnie takie, jak w przypadku triody, a jednocześnie nie musimy się przejmować zmianą parametrów wraz z czasem – bo taka zmiana po prostu nie występuje.



Kolejnym podobieństwem do triody jest tutaj właśnie zastosowanie wysokiego napięcia w stopniach wejściowych, co umożliwia uzyskanie fenomenalnej wręcz liniowości. Układ taki bezpośrednio steruje stopniem wyjściowym opartym

o tranzystory MosFET pracujące w klasie AB. Co równie istotne, w każdym wzmacniaczu zastosowano dwa osobne zasilacze. Jeden to dedykowany wysokonapięciowy układ dla stopni wejściowych i sterujących, drugi zaś to potężny zasilacz o mocy ponad 400W przeznaczony specjalnie dla stopnia końcowego.



Wysoka liniowość układu pozwala na zastosowanie tylko niewielkiego sprzężenia zwrotnego, które jednocześnie podwyższa współczynnik tłumienia, pozwalając na doskonałą kontrolę kolumn. A wszystko to zapewnia pełne, nasycone i przestrzenne brzmienie o doskonałej kontroli. Końcówki mocy Kratos doskonale sprawdzą się nie tylko z naszym przetwornikiem Morpheus MKII, ale także w każdym wysokiej klasy systemie audio.



Sugerowane ceny detaliczne brutto kształtują się następująco: Sonnet Morpheus MKII 16299 PLN, Sonnet Hermes 5580 PLN, a Sonnet Kratos 27000 . Urządzenia marki Sonnet dostępne są w wybranych sklepach audio oraz do odsłuchu w sklepach HiFiPRO sieci MP3Store.





































Źródło: Info Prasowe / MIP