Sonos Experience w salonach Audio Forum

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Salony Audio Forum zapraszają do skorzystania z Sonos Experience. Doświadczenie pozwoli potencjalnym użytkownikom sprawdzić najmocniejszy zestaw kina domowego marki Sonos w akcji. Biblioteka starannie wyselekcjonowanych utworów będzie gotowa na miejscu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odwiedzający skorzystali również z własnych plików. Osoby zainteresowane systemem audio klasy premium, który nie wymaga trudnej i czasochłonnej konfiguracji, mają możliwość sprawdzenia go na własne uszy. W wybranych lokacjach Audio Forum w całej Polsce, dostępne są pomieszczenia odsłuchowe Sonos Experience, w których każdy użytkownik ma możliwość doświadczenia potencjału urządzeń marki Sonos.







Zestaw demonstracyjny kina domowego składa się z soundbara Arc Ultra, wspomaganego basowo przez subwoofer Sub 4 oraz dwa głośniki Era 300 tworzące tylne kanały efektowe. Dzięki temu dźwięk wydobywający się z urządzeń jest głęboki, wyrazisty oraz pokazuje system z najlepszej strony. Biblioteka dostępnych utworów została dobrana w taki sposób, by wydobyć wszystkie atuty urządzeń, ale użytkownicy mogą również skorzystać z własnych utworów.



Gdzie można skorzystać z Sonos Experience?

Każdy może wejść do salonu i poprosić obsługę o prezentację Sonos Experience, aby przekonać się, jak dobrze dobrany system audio potrafi całkowicie zmienić odbiór filmu, muzyki i domowej rozrywki. Punkty Sonos Experience są dostępne w wybranych salonach Audio Forum w Gdańsku, Krakowie, Łodzi oraz w trzech lokalizacjach w Warszawie. Pojedyncza sesja odsłuchowa trwa od kilku do kilkunastu minut, nie wymaga wcześniejszego umawiania wizyty i jest bezpłatna. Można też zarezerwować konkretny termin prezentacji, korzystając z danych zamieszczonych na dedykowanej stronie internetowej akcji. Pełna gama urządzeń marki Sonos jest dostępna na miejscu, dzięki czemu najbardziej zdecydowani uczestnicy Sonos Experience, będą mogli opuścić Audio Forum, wyposażeni w zakupione urządzenia.





























źródło: Info Prasowe - Sonos