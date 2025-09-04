2025-09-04 11:59
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Sonos Voice Control zapewnia obsługę oświetlenia Philips Hue

Obrazek Sonos Voice Control zapewnia obsługę oświetlenia Philips Hue

Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu między Sonos i Philips Hue współpracy, która zapewni użytkownikom płynną integrację dźwięku, sterowania głosowego i oświetlenia. We wrześniu użytkownicy zyskają możliwość sterowania oświetleniem Philips Hue za pomocą Sonos Voice Control – prywatnego asystenta głosowego stworzonego specjalnie do wygodnego korzystania z głośników Sonos. Za pomocą prostych poleceń głosowych użytkownicy będą mogli włączać i wyłączać oświetlenie Hue, dostosowywać jasność czy kolor, a także aktywować zapisane wcześniej sceny świetlne, bez użycia rąk. Ta funkcja głosowa była jedną z najbardziej pożądanych przez użytkowników systemu Sonos i stanowi naturalny krok w rozwoju Sonos Voice Control w celu zapewnienia klientom coraz wygodniejszej obsługi.



Dzięki tej współpracy wciągający dźwięk i inteligentne oświetlenie łączą się ze sobą za pomocą intuicyjnego i lokalnego sterowania głosowego, pomagając stworzyć lepiej zintegrowany inteligentny dom.

Najważniejsze informacje:
- Głosowe sterowanie oświetleniem: włączanie i wyłączanie świateł, regulacja jasności i temperatury barwowej, uruchamianie scen Hue, a nawet sterowanie inteligentnymi gniazdkami będzie teraz możliwe przy użyciu urządzeń Sonos wyposażonych w mikrofon.
- Najwyższy poziom prywatności: głos jest przetwarzany w całości na urządzeniu, bez przesyłania do chmury, nagrywania ani konieczności połączenia z internetem, co zapewnia szybkość działania i ochronę prywatności.
- Globalna dostępność: funkcja zostanie wprowadzona we wrześniu w języku angielskim i francuskim, będzie dostępna na całym świecie (z wyjątkiem Chin).





źródło: Info Prasowe - Sonos
