Nowa aktualizacja Opery na iOS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera, norweska firma, która prawie 30 lat temu wprowadziła karty w przeglądarkach, po raz kolejny na nowo definiuje sposób przeglądania internetu. Dzięki nowemu systemowi w przeglądarce na iOS, twórcy Opera One przenoszą desktopowy styl zarządzania kartami na urządzenia mobilne. Nowa funkcja rozwiązuje jedną z bolących użytkowników iOS kwestii – zbyt wielkiej liczby nieuporządkowanych kart – czyniąc przy tym Operę One najbardziej zaawansowaną przeglądarką mobilną na iOS, przewyższającą Safari i Chrome w zarządzaniu wieloma kartami.







Nowy system zarządzania kart w Opera One na iOS obejmuje kilka innowacyjnych funkcji:

• Nowe układy kart – widok siatki i listy: Użytkownicy mogą teraz dostosować układ, wybierając między dwoma widokami. Pierwszy, czyli forma układu siatki oferuje łatwiejszą organizację, pozwalając użytkownikom zobaczyć kilka zakładek jednocześnie razem z ich podglądem. Natomiast układ listy optymalizuje widok pod kątem ilości, zapewniając kompaktowy wygląd, który sprawia, że setki zakładek wydają się uporządkowane a ich ilość mniej przytłaczająca. Użytkownicy mogą dowolnie przełączać się między dwoma układami, dotykając lewej ikony na dolnym pasku galerii kart.

• Grupowanie kart – kontrola chaosu: Nowa opcja pozwala łatwo organizować karty w przejrzyste, konfigurowalne grupy tematyczne, jak np. planowanie podróży, zarządzanie zadaniami w pracy czy zakupy online. Aby utworzyć grupę, wystarczy dłużej przytrzymać kartę oraz dodać ją do nowej, nazwanej i oznaczonej konkretnym kolorem grupy. Ta funkcja jest również dostępna na iPadzie, która teraz jeszcze bardziej przypomina Wyspy Kart (Tabs Islands) znane z desktopowej wersji Opera One. Dzięki niej użytkownicy mogą lepiej zarządzać kartami na wszystkich urządzeniach Apple.

• Wyszukiwanie kart: Dla użytkowników mających problemy ze znalezieniem konkretnej karty, dodano nową funkcję wyszukiwania. Ikona na dolnym pasku galerii zakładek pozwala użytkownikom szybko znaleźć dowolną zakładkę, wystarczy wpisać słowo kluczowe związane z jej tytułem lub adresem URL.

• Intuicyjny interfejs: Wygląd galerii kart został przeprojektowany, aby jeszcze bardziej ułatwić nawigację. Użytkownicy mogą teraz przesuwać między ikonami na górze ekranu, aby szybko uzyskać dostęp do kart, trybu prywatnego i zsynchronizowanych kart z innych urządzeń.



Poza zarządzaniem kartami, wrześniowa aktualizacja Opera One wprowadza dodatkowe znaczące ulepszenia:

• Konfigurowanie menu: Opera One pozwala również skonfigurować menu przeglądarki, dzięki czemu można je na nowo zorganizować oraz wybrać, te funkcje przeglądarki które mają się w nim znaleźć.

• Łatwiejszy dostęp do Arii: Wbudowana w przeglądarkę sztuczna inteligencja Opery, Aria, ma teraz nową i wygodniejszą lokalizację w środku dolnego paska. Wystarczy jedno dotknięcie aby skorzystać z bezpłatnej generatywnej SI, napędzanej własnym autorskim silnikiem Opery. Co ciekawe można wybrać najlepszy model językowy (LLM) dla konkretnego zapytania, jak np. GPT-4o czy Gemini 2.0. Dodatkowo, odpowiedzi AI zostały ulepszone i dostarczają jeszcze więcej informacji w przypadku takich tematów, takich jak przepisy kulinarne, gry czy zakupy.



Najnowsza wersja Opera One powstała na bazie ponad 30 lat doświadczenia zespołu Opery w tworzeniu przeglądarek. To pierwszy krok w kierunku zaawansowanego zarządzania kartami na iOS. Choć nowe funkcje już teraz dają użytkownikom sporo możliwości, to dopiero początek dalszego rozwoju wersji mobilnej. Pobierz Opera One dla iOS już dziś i opanuj swoje karty.





















źródło: Info Prasowe - OPERA