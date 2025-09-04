Acer - Nowe monitory serii Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas konferencji next@acer na targach IFA firma Acer zaprezentowała odświeżoną linię monitorów gamingowych popularnej serii Nitro. Są to aż cztery nowe monitory gamingowe z serii Nitro: Nitro XV275K V6, Nitro XV273U W1, Nitro XV270X oraz Nitro XZ403CKR. Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby odpowiadał różnym typom graczy – od fanów dynamicznych FPS-ów, po osoby ceniące najwyższą rozdzielczość i kinowe wrażenia wizualne. Nitro XV275K V6 został wyposażony w 27-calowy ekran 4K UHD (3840 x 2160), który oferuje częstotliwość odświeżania 180 Hz, czas reakcji 1 ms (Visual Response Boost Pro) oraz obsługę technologii AMD FreeSync Premium, zapewniającej płynną rozgrywkę bez rwania obrazu nawet w najbardziej dynamicznych scenach.







Jasność szczytowa 1000 nitów (HDR10%), odwzorowanie 97% palety DCI-P3 i obsługa 1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC) sprawiają, że obraz jest niezwykle realistyczny. Monitor wyposażono w podwójne złącza HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, co daje duże możliwości podłączenia do różnych zestawów gamingowych i multimedialnych.





Dla graczy nastawionych na rywalizację Acer przygotował Nitro XV273U W1 – 27-calowy monitor WQHD (2560 x 1440) z panelem IPS. Oferuje odświeżanie do 275 Hz (po podkręceniu), czas reakcji 1 ms (VRB Pro) i technologię AMD FreeSync Premium, dzięki czemu ruch pozostaje płynny i pozbawiony zacięć. Posiada on certyfikat DisplayHDR 500, osiąga jasność do 500 nitów i pokrywa 95% palety DCI-P3, co gwarantuje intensywne kolory. Wbudowane głośniki stereo 2W oraz bogaty zestaw portów czynią go uniwersalnym wyborem nie tylko do gamingu, ale też do oglądania filmów czy pracy kreatywnej.





Dla osób, które stawiają na maksymalną szczegółowość, powstał Nitro XV270X. Ten 27-calowy monitor oferuje oszałamiającą rozdzielczość 5K (5120 x 2880), kontrast 2000:1, czas reakcji 1 ms (VRB) i pokrycie 95% DCI-P3, co daje obraz o wyjątkowej ostrości i głębi. Jasność 400 nitów i wbudowane podwójne głośniki 2W czynią z niego doskonałe narzędzie nie tylko do gier, ale też do pracy wielozadaniowej i streamingu.





Na koniec Acer prezentuje coś dla miłośników ogromnych, kinowych wrażeń – Nitro XZ403CKR. To monitor z zakrzywionym panelem 1000R o przekątnej 39.7 cala i rozdzielczości 5K WUHD (5120 x 2160). Oferuje częstotliwość odświeżania 180 Hz, a w trybie DFR nawet 288 Hz w WFHD, co zapewnia niesamowitą płynność obrazu. Czas reakcji 1 ms VRB oraz 0.5 ms GTG minimalizuje opóźnienia. Dzięki technologii AMD FreeSync Premium, kontrastowi 3300:1, gamie kolorów 95% DCI-P3, potężnym podwójnym głośnikom o mocy 5 W oraz szerokiej gamie opcji portów, dzięki czemu zapewnia kinowe wrażenia podczas grania.



Ceny i dostępność

Acer Nitro XV275K V6 będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale 2026 r. w cenie od 599 EURO.

Acer Nitro XV273U W1 będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale 2026 r. w cenie od 279 EURO.

Acer Nitro XV270X będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 699 EURO.

Acer Nitro XZ403CKR będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 999 EURO.





























źródło: Info Prasowe - ACER