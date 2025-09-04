Premiery marki HATOR na IFA 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniach 5–9 września b.r. w Berlinie odbędą się targi IFA, jedno z najważniejszych wydarzeń branży elektroniki użytkowej i nowych technologii. Podczas tegorocznej edycji marka HATOR zaprezentuje swoje najnowsze produkty dla graczy. Wśród premier znalazły się: klawiatura Skyfall 80 Pro Wireless, ultralekka mysz Quasar 3 Ultima 8K Wireless oraz nowa generacja foteli gamingowych z serii ARC i Darkside. Skyfall 80 Pro Wireless to klawiatura mechaniczna w formacie 80%, dostępna w wersji czarnej i białej. Producent zastosował liniowe przełączniki z obsługą hot-swap, konstrukcję gasket mount z dodatkowymi warstwami tłumiącymi dźwięk oraz podświetlenie RGB z bocznymi strefami LED. Model obsługuje zarówno tryb przewodowy, jak i bezprzewodowy (Bluetooth 5.0, 2,4 GHz). Na wyposażeniu znalazło się także pokrętło głośności oraz wyświetlacz.







Kolejną nowością jest Quasar 3 Ultima 8K Wireless - mysz esportowa o wadze zaledwie 52 g. Wyposażono ją w sensor PixArt PAW3950 (30000 DPI), przełączniki optyczne o żywotności 100 mln kliknięć oraz obsługę częstotliwości raportowania do 8000 Hz w trybie bezprzewodowym. W zestawie producent dodaje komplet wymiennych ślizgaczy (PTFE, szklane, U-PE) oraz praktyczne etui ochronne.



Nowa linia foteli HATOR obejmuje modele z serii ARC i Darkside. Flagowy ARC 4 otrzymał regulowane podparcie lędźwiowe, podłokietniki Infinity 360 i system odchylenia Customized Synchro Gen 2. ARC 3 wyróżnia się szerokimi możliwościami personalizacji – różne rozmiary, warianty kolorystyczne i materiały obiciowe. W serii Darkside debiutują modele 3 i 3 PRO, wyposażone m.in. w magnetyczne poduszki ChillFoam oraz wzmocnione konstrukcje zaprojektowane do długotrwałego użytkowania.



Fotele z serii Darkside będą dostępne w Polsce we wrześniu. Klawiatura Skyfall 80 Pro Wireless oraz mysz Quasar 3 Ultima 8K Wireless trafią do sprzedaży w październiku.



Warto nadmienić, że HATOR został także wyłącznym sponsorem strefy Games Ground – przestrzeni, która podczas IFA 2025 w Berlinie stanie się miejscem spotkań graczy, twórców i niezależnych deweloperów.

















źródło: Info Prasowe - HATOR