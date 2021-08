Sonos oficjalnym partnerem dźwiękowym klubu Liverpool FC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tuż przed startem nowego sezonu piłkarskiego firma Sonos rozpoczyna współpracę z klubem Liverpool FC jako oficjalny partner dźwiękowy. Zapewni m.in. wysokiej jakości nagłośnienie w lożach wewnętrznych stadionu Anfield i strefach dla piłkarzy oraz w ośrodku treningowym AXA Training Center. To pierwsza współpraca Sonos z klubem sportowym. Z Liverpoolu pochodzi wielu kultowych artystów. Miasto jest gospodarzem słynnych imprez muzycznych i może pochwalić się najgłośniejszymi kibicami na świecie. Muzyka pomaga także piłkarzom w odpowiednim przygotowaniu się do meczów i treningów: dodaje im motywacji i pomaga w skupieniu.







Sonos zapewni piłkarzom jakościowe dźwięki na stadionie i w centrum treningowym. Dzięki współpracy z oficjalnym klubem kibiców Official Liverpool Supporters Clubs także fani drużyny będą mogli korzystać z systemów kina domowego Sonos, które odtworzą realistyczny dźwięk i atmosferę Anfield.













Źródło: Info Prasowe / Sonos