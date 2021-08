Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme, najszybciej rozwijająca się marka mobilna na świecie, wprowadziła do Polski smartfon realme narzo 30 5G. Model dedykowany dla mobilnych graczy, obsługujący sieć 5G i wyróżniający się znakomitym stosunkiem ceny do wydajności. realme narzo 30 5G reprezentuje serię smartfonów, które są dobrze wyważone również pod względem energooszczędności. Szybki procesor MediaTek Dimensity 700 wykorzystuje architekturę 7 nm. Potrzebuje mniej energii niż układy poprzedniej generacji, oferując jednocześnie wzorcową w swojej klasie wydajność. Dla fanów mobilnej rozgrywki nie lada gratką jest możliwość szybszego przesyłania danych dzięki technologii 5G, co przekłada się również na lepszą płynność w tych grach, które wymagają ciągłego połączenia z internetem.







Nowe realme narzo ma 6,5” wyświetlacz FHD+ odświeżany z częstotliwością 90 Hz, który będzie atutem nie tylko w grach. Wyższa wartość odświeżania to lepsza płynność obrazu także w codziennym korzystaniu ze smartfonu, zauważalna choćby przy szybkim przewijaniu treści w przeglądarce internetowej. Urządzenie wspiera również standard Widevine L1, a więc umożliwia streaming treści HD w platformach VOD takich jak Netflix.



Potężna bateria o pojemności 5000 mAh to kolejna z cech realme narzo 30 5G, które wpływają na uniwersalność smartfonu. Oznacza to, że więcej czasu spędzi on w rękach użytkownika niż na ładowarce – w cyklu mieszanym bez większych problemów osiągnie 2 dni pracy. Dodatkowo smartfon jest dobrze zoptymalizowany pod kątem obsługi sieci 5G. Funkcja Smart 5G Power Saving pozwala lepiej zarządzać zużyciem baterii w trakcie korzystania z dobrodziejstw superszybkiego dostępu do internetu. realme narzo wspiera ładowanie z mocą 18 W.



Choć realme narzo 30 5G nie może ścigać się z flagowcami w dziedzinie fotografii mobilnej, jego moduł fotograficzny w zupełności spełni oczekiwania fanów fotografii amatorskiej. Smartfon wyposażono moduł z główną matrycą 48 MP, wspieraną przez dwa dodatkowe oczka – pomiaru głębi 2 MP oraz 2 MP makro. Tryb nocny wykorzystuje zaawansowane algorytmy syntezy obrazu i relatywnie jasną przysłonę f/1.8. Oprogramowanie aparatu pozwala dodatkowo ulepszyć zdjęcie nocne za pomocą filtrów. Przednie oczko do selfie oferuje rozdzielczość 16 MP i szereg algorytmów, które są w stanie urozmaicić fotkę oraz wygenerować efekt bokeh.



Smartfon jest jednym z najcieńszych i najbardziej kompaktowych urządzeń z 5G, które można znaleźć na polskim rynku. Waży zaledwie 185 g, przy grubości obudowy nie przekraczającej 8,5 mm daje komfortową pewność chwytu. Dizajn nowego realme narzo zainspirowany jest grami wyścigowymi. Stąd zarówno w niebieskiej jak i srebrnej wersji kolorystycznej tył obudowy zdobi charakterystyczny motyw wiązki świetlnej.



realme narzo 30 5G oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Wspierany jest tryb dynamicznego, wirtualnego rozszerzenia pamięci RAM (DRE) z poziomu systemu operacyjnego. Pamięć na dane można natomiast rozszerzyć kartą microSD (wspierane są nośniki do 1 TB pojemności), nie tracąc przy tym funkcjonalności dual SIM. Karta pamięci ma dedykowany, trzeci slot na wysuwanej tacce. Smartfon oferuje również szybki, boczny skaner odcisku palca w przycisku power. Pracuje pod kontrolą interfejsu realme UI 2.0, opartego na Androidzie 11.



narzo 30 5G można w Polsce zakupić w największych sieciach z elektroniką: RTV Euro AGD, x-kom, Media Expert oraz Komputronik a także w oficjalnych sklepach partnerskich realmeshop.pl oraz sklep-realme.pl. Został wyceniony na 899 PLN ale z okazji premiery realme przygotowało wraz z partnerami promocję startową typu Flash Sale. W promocji realme narzo 30 5G kosztuje tylko 799 PLN. Flash Sale potrwa dwie doby (od godziny 00:0 9 sierpnia do 23:59 10 sierpnia) lub do wyczerpania zapasów.





























Źródło: Info Prasowe / realme