Sonos prezentuje Sub Mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos rozszerza portfolio produktów kina domowego o nowy subwoofer Sub Mini, który zapewnia głęboki, zrównoważony bas w mniejszych pomieszczeniach. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 6 października w dwóch kolorach: matowej czerni i bieli. Sonos Sub Mini to bezprzewodowy subwoofer o potężnej mocy. Sprzęt jest dostosowany do mniejszych pomieszczeń zarówno pod względem zbalansowanego basu, jak i kompaktowego rozmiaru. Sonos Sub Mini powstał na bazie doświadczeń firmy w projektowaniu subwoofera Sonos Sub. Mniejszy sprzęt również gwarantuje głęboki bas bez zniekształceń, zamknięty w eleganckiej, cylindrycznej obudowie.







Oto najważniejsze cechy Sub Mini:

- Bas bez szumu: Podwójne, niestandardowe głośniki niskotonowe i zaawansowane przetworniki dźwięku generują głębokie, dynamiczne niskie tony, jednocześnie neutralizując szumy, buczenie i grzechotanie. W specjalnie wygłuszonej obudowie dwa głośniki niskotonowe zostały skierowane do wewnątrz, aby tłumić drgania i neutralizować zniekształcenia.

- Zbalansowany dźwięk: Zaawansowany cyfrowy przetwornik dźwięku maksymalnie wykorzystuje pasmo przenoszenia basów i wiernie odtwarza pełne brzmienie niskich częstotliwości, z jakością typową dla znacznie większych subwooferów. Dzięki temu sparowane głośniki Beam, Ray, One lub One SL mogą skupić się na średnich i wysokich częstotliwościach, zapewniając bogatsze wrażenia dźwiękowe w całym pomieszczeniu.

- Kompatybilność: Sub Mini można łatwo połączyć z soundbarami Beam lub Ray, aby stworzyć własne kino domowe. Z kolei po połączeniu z głośnikami One i One SL, subwoofer zadba o głęboki i czysty dźwięk ulubionych utworów muzycznych.

- Wyjątkowy design: Kompaktowy rozmiar i elegancka, cylindryczna konstrukcja Sub Mini sprawiają, że sprzęt pasuje do każdego wnętrza.

- Bezproblemowa konfiguracja: Dodanie Sub Mini do systemu Sonos to zaledwie kilka kliknięć w aplikacji Sonos. Łącząc urządzenie z różnymi głośnikami firmy można stworzyć idealny system dźwiękowy, niezależnie od tego, czy organizujemy przyjęcie w domu, czy wieczór filmowy z przyjaciółmi. Sub Mini można też łatwo dostroić dzięki funkcji Trueplay, która dostosowuje dźwięk głośnika do fal dźwiękowych odbijanych od ścian i mebli, zapewniając najlepsze doznania słuchowe.



Dostępność i cena

Sub Mini będzie dostępny w globalnej sprzedaży od 6 października. Jego cena w Polsce to 2399 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Sonos