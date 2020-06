Sonos prezentuje białą wersję głośnika Move

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przenośny głośnik Sonos Move, jest już dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Oprócz początkowo zaprezentowanego, czarnego wariantu (Shadow Black) w przedsprzedaży można już zamówić głośnik w kolorze Lunar White, będącym intensywnie jasnym odcieniem szarości. Sonos Move to pierwszy bezprzewodowy głośnik marki, który zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku. Teraz klienci mogą wybrać pomiędzy modelami o ciemnym lub jasnym kolorze obudowy i maskownicy. Move sprawdzi się zarówno podczas słuchania muzyki w domu, jak i poza nim, zapewniając wysokiej jakości, przystosowujący się do otoczenia dźwięk. Move może stanowić integralną część systemu Sonos nawet w najdalszych zakątkach ogrodu dzięki dużemu zasięgowi Wi-Fi.







Urządzenie może też odtwarzać muzykę streamowaną przez Bluetooth ułatwiając słuchanie poza domem. Bateria głośnika pozwala na nieprzerwane słuchanie przez nawet 11 godzin. Ładowanie akumulatora odbywa się przy pomocy dołączonej do zestawu bazy ładującej. Z Move można korzystać także podczas ładowania.



Sonos Move spełnia standard ochrony IP56. Może wytrzymać m.in. upuszczenie, kurz oraz wilgoć. Obie wersje kolorystyczne są również odporne na promieniowanie UV i nie przegrzeją się nawet po długim dniu w słońcu.



Do obsługi głośnika wystarcza smartfon lub tablet. Move współpracuje też z asystentami Google Assistant oraz Amazon Alexa. Użytkownicy mogą więc odtwarzać muzykę, sprawdzać wiadomości i korzystać z innych funkcji za pomocą kontroli głosowej.



Platforma Sonos zapewnia dostęp do ponad 100 różnych usług streamingowych na całym świecie. Dostęp do muzyki, podcastów i innych treści można kontrolować za pomocą aplikacji Sonos, przez AirPlay 2 lub bezpośrednio przez aplikacje usług muzycznych.



Sonos Move w kolorze Lunar White można już teraz zamówić w przedsprzedaży na sonos.com w cenie 1699 PLN. Urządzenie trafi do pierwszych użytkowników i sprzedawców 7 lipca.





























Źródło: Info Prasowe / Sonos