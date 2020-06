Garmin - nowe komputery rowerowe Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś nowe liczniki GPS Edge 130 Plus oraz Edge 1030 Plus, które łączą najnowocześniejszą nawigację z zaawansowanymi pomiarami wydajności i funkcjami bezpieczeństwa. Zaprojektowane przez rowerzystów dla rowerzystów, Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus nie tylko pozwalają śledzić trasę przejazdu i nawigować, ale także prezentują zaawansowane statystyki, czy też pokazują wskazówki treningowe. Przystosowany do jazdy w każdych warunkach Edge 130 Plus, obsługiwany jest za pomocą guzików oraz ma czytelny 1.8-calowy wyświetlacz o wysokim kontraście. Edge 1030 Plus wyposażony został w szybki i czuły 3.5-calowy ekran dotykowy, który można używać nawet w rękawiczkach.







Zaprojektowane z myślą o całorocznej jeździe, Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus umożliwiają automatyczną synchronizację treningów na zewnątrz i na trenażerach z platformą Garmin Connect™ lub innymi aplikacjami treningowymi, w tym TrainingPeaks i TrainerRoad,. Podczas jazdy Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus mierzą dane treningowe, i wyświetlają bieżący podgląd parametrów m.in. pułapu tlenowego i tętna. Funkcja ClimbPro pozwala zobaczyć profil trasy i każdego z podjazdów oraz ułatwia rozłożenie wysiłku na wzniesieniach poprzez wskazanie odcinka pozostałego do szczytu. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, czy wybierasz się na przejażdżkę ze znajomymi, wbudowane funkcje bezpieczeństwa obejmują wykrywanie incydentów, a także wezwanie pomocy i udostępnianie śledzenia trasy wybranym kontaktom.



Dzięki funkcjom specyficznym dla każdego modelu, nowe Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus zapewniają wygodną nawigację oraz kluczowe wskaźniki treningowe. Oba komputery rowerowe powstały z myślą o tym, aby pomóc rowerzystom wyciągnąć jak najwięcej z każdego przejazdu.



Edge 130 Plus

Łączność z satelitami systemów GPS, GLONASS i Galileo oraz wbudowany wysokościomierz zapewniają jeszcze dokładniejsze wskazania urządzenia, dzięki czemu rowerzyści wiedzą, jak daleko, szybko i wysoko jadą. Przed wyruszeniem w drogę, kolarze mogą planować i pobierać trasy za pomocą narzędzia tworzenia kursów w Garmin Connect, które wykorzystuje informacje o najpopularniejszych trasach szosowych, górskich i szutrowych w okolicy na podstawie funkcji Trendline. Podczas jazdy, łatwe do odczytania wskazówki kursu i ślad pokonanej trasy pozwalają rowerzystom zobaczyć pokonany odcinek i pozostałą część trasy. Po zakończeniu jazdy można skorzystać z funkcji nawigowania z powrotem do miejsca startu.



Aby pomóc kolarzom zwiększyć wydajność, Edge 130 Plus zapewnia wgląd w takie dane, jak VO2 max, tętno, strefy tętna i spalone kalorie. Dla tych, którzy szukają następnej przygody, Edge 130 Plus oferuje pomiar szczegółowych parametrów jazdy górskiej, w tym liczbę skoków, ich odległość i czas spędzony w powietrzu, aby mogli odtworzyć każdy z pokonanych szlaków.



Dzięki funkcjom smart rowerzyści nie muszą sięgać po telefon podczas korzystania z urządzenia Edge 130 Plus. Na ekranie urządzenia pojawią się wiadomości tekstowe, które można odczytać bez przerywania jazdy. Informacje o pogodzie wskażą aktualne i prognozowane warunki oraz ostrzeżenia, które pomogą uchronić użytkowników przed ulewą. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem, Edge 130 Plus automatycznie wysyła zapisane treningi do serwisu Garmin Connect. Widok pól danych można konfigurować za pomocą dodatkowych elementów ze sklepu Connect IQ™. Edge 130 Plus może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu baterii przy użyciu GPS i do 10 godzin przy dodatkowym użyciu dwóch czujników.



Edge 1030 Plus

Z Edge 1030 Plus będziesz gotowy na każdą trasę - od szutrowych dróg po słynne szosowe podjazdy. Fabrycznie zainstalowane mapy rowerowe Garmin Cycle Maps mają większy niż kiedykolwiek zasięg i oferują dokładną nawigację oraz ostrzeżenia o zbliżających się ostrych zakrętach. Rowerzyści mogą tworzyć nowe trasy i kursy bezpośrednio na swoim urządzeniu lub korzystać z wyznaczania trasy na podstawie popularności wśród innych użytkowników (Trendline). Kolarze korzystający z platform takich jak Strava i Komoot, mogą pobierać i tworzyć w nich kursy, a następnie płynnie synchronizować je ze swoim urządzeniem. Jeśli w trakcie jazdy zapadnie decyzja o zmianie trasy, można wstrzymać alerty o zmianie kursu i prowadzenie po uprzednio wybranej drodze. Gdy trzeba będzie wrócić na trasę, Edge 1030 Plus wyznaczy dojazd do kursu lub z powrotem do miejsca, w którym została rozpoczęta jazda. Za pomocą fabrycznie zainstalowanej aplikacji Trailforks, kolarze mogą sprawdzić szczegóły szlaków z ponad 80 krajów bezpośrednio na urządzeniu. Po zatrzymaniu się w połowie jazdy, tryb Forksight automatycznie wyświetla najbliższe rozgałęzienia ścieżek i wskaże aktualną pozycję na trasie.



Kolarze korzystający z Edge’a 1030 Plus mogą z łatwością mierzyć swoje VO2 max, czas regeneracji, obciążenia treningowe i wiele innych parametrów, aby zobaczyć, jak ich organizm reaguje na ich wysiłek. Na podstawie wyników pułapu tlenowego i obciążenia treningowego z ostatnich dni, urządzenie wyświetla wskazówki treningowe, które pomagają budować formę. Edge 1030 Plus dostarcza także informacji na temat tego, jak organizm kolarza reaguje na trening w różnych środowiskach oraz jak przystosowuje się do obciążeń w wysokiej temperaturze i na wysokościach, a w trakcie jazdy wyświetla przypomnienia o nawadnianiu i jedzeniu. Oprócz liczenia skoków, ich odległości i czasu zwieszenia w powietrzu, urządzenie oferuje też funkcje przydatne w jeździe górskiej, takie jak Grit, który ocenia stopień trudności trasy za pomocą danych GPS i akcelerometru oraz Flow, który mierzy płynność pokonania przejazdu.



Edge 1030 Plus jest gotowy do jazdy od pierwszego włączenia, bez straty czasu na konfigurowanie ustawień. Rowerzyści mogą skorzystać z gotowych, indywidualnych ustawień opartych na ustawieniach swojego poprzedniego urządzenia Edge, natomiast nowi użytkownicy mogą wykorzystać najpopularniejsze ustawienia innych użytkowników w oparciu o ich czujniki i rodzaj jazdy. Co więcej, Edge 1030 Plus można z łatwością sparować z trenażerem Tacx i jeździć bez względu na warunki za oknem. Funkcje smart pozwalają rowerzystom pozostać w kontakcie podczas jazdy i bez konieczności sięgania po telefon. Oprócz inteligentnych powiadomień i automatycznego wysyłania treningów do Garmin Connect, Edge 1030 Plus można sparować z urządzeniem inReach, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać i odpowiadać na wiadomości, udostępniać dane dotyczące podróży oraz uruchamiać interaktywne alerty SOS z subskrypcją inReach. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa obejmują wysyłanie wiadomości grupowych i tracking, dzięki czemu rowerzyści mogą pozostać w kontakcie, nawet gdy oderwą się od peletonu. Edge 1030 Plus oferuje do 24 godzin pracy na baterii podczas korzystania z GPS, kilku sparowanych czujników i funkcji łączności, w tym LiveTrack. Podczas korzystania z dodatkowego powerbanku Garmin Charge można dwukrotnie wydłużyć czas pracy.



Aby poczuć się pewniej na drodze, Edge 130 Plus i Edge 1030 Plus są kompatybilne z linią urządzeń Varia, w tym z nowymi radarami RVR315 i RTL515, dzięki czemu rowerzyści zyskają podgląd sytuacji na drodze za plecami będą lepiej widoczni. Dzięki nowemu uchwytowi Time Trial/Tri Bar można z łatwością przymocować urządzenia Edge do lemondki.



Edge 130 Plus jest dostępny w cenach od 199.99 €uro do 269.99 €uro, natomiast Edge 1030 Plus w od 599.99 €uro do 699.99 €uro w zależności od wersji wyposażenia w dodatkowe elementy.































Źródło: Info Prasowe / Garmin